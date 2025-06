Redacción Andalucía Europa Press 18 JUN 2025 - 11:17h.

SevillaEl famoso dúo británico de tecno pop Pet Shop Boys, compuesto por el cantante y compositor Neil Tennant y el teclista y compositor Chris Lowe; ha arrancado la noche de este pasado martes su nueva gira, titulada 'Dreamworld: The Greatest Hits Live'; con un concierto en la monumental Plaza de España de Sevilla en el marco del festival Icónica; desplegando toda una selección de sus no pocos himnos generacionales, que han hecho vibrar a los aproximadamente 8.000 asistentes.

Ante un público conformado por mucha tropa veterana pero también por gente más joven, Pet Shop Boys ha dado así el pistoletazo de salida de su nueva gira para celebrar sus 40 años sobre los escenarios, con este concierto en Sevilla que ha sido además la primera ocasión en la que Neil Tennant y Chris Lowe han tocado en la capital andaluza.

El dúo británico, referente indiscutible del tecno pop internacional, ha abierto su concierto con el mítico Suburbia, de su álbum debut Please, de 1986; seguido de temas como Can You Forgive Her y sus sonidos de corte noventero; u Opportunities de vuelta al periodo ochentero; con una clara invocación a los primeros compases de la formación, que ha sabido evolucionar sabiamente a lo largo de las décadas, siempre en la primera línea de la escena musical internacional.

A partir de ahí, el concierto ha subido de ritmo con Left To My Own Devices, tras lo cual desafiando la noche hispalense después de una jornada de aviso naranja por altas temperaturas, Neil Tennant y Chris Lowe han puesto sobre la Plaza de España grandes himnos del enorme legado musical que atesoran, acompañando sus canciones con una sobria pero elegante y directa puesta en escena de clarísima estética retro.

Con un público abiertamente entregado, porque nadie había asistido para probar suerte, han sonado para regocijo de la concurrencia temas tan emblemáticos como Se a Vida e, cargado de buenas vibraciones; el animadísimo New York City Boy con un estribillo ampliamente aplaudido por el público; el siempre elegante Love Comes Quickly, el emotivo Always On My Mind, Paninaro o Heart, es decir ritmos y letras que son ya leyenda.

Encadenando una canción tras otra, Pet Shop Boys ha convertido este concierto de apertura de su nueva gira en toda una fiesta de tecno pop y cultura retro, con plena complicidad del público, arengado por un Neil Tennant con menciones al calor tanto en inglés como en español y a la belleza de la ciudad.

Han sonado también, como no, It's A Sin, auténtico buque insignia de los británicos y punto álgido de la noche; o la majestuosa West End Girls, otro himno indiscutible de los británicos, que cerraron con la cuasi mágica Being Boring, para poner el broche final de un concierto caracterizado por las buenas vibraciones y la energía positiva de un dúo que 40 años después de sus comienzos, demuestra estar en plena forma musical.