Redacción Andalucía 25 JUN 2025 - 03:00h.

Rocío ha recaudado más de 14.000 euros tras explicar que no podía acceder a la intervención por la vía pública debido a su condición laboral

Más de 400 personas han colaborado con donaciones para ayudar a esta almeriense que ya tiene la operación programada para principios de julio

Almería"Hola, me llamo Rocío y hace poco me dijeron que tenía un quiste aracnoideo cerebral", comienza explicando una joven almeriense en un escueto mensaje de presentación. En él detalla que, al pertenecer al Ejército, no puede acceder a una intervención quirúrgica a través del sistema público de salud, lo que le ha obligado a recurrir a la sanidad privada.

La operación está prevista para principios de julio y, aunque Rocío ya ha conseguido que la intervención se lleve a cabo, el alto coste del procedimiento la llevó a pedir ayuda a través de una plataforma de recaudación de fondos. "La operación tiene un precio bastante costoso, por lo cual toda ayuda que me deis os la agradecería muchísimo", escribe.

En solo siete días, la campaña ha superado el objetivo inicial de 13.000 euros, alcanzando ya los 14.235 euros gracias a la colaboración de 424 personas que han querido dar su aportación para apoyar a la joven.

La operación

El quiste aracnoideo es una acumulación de líquido cefalorraquídeo entre las membranas que recubren el cerebro o la médula espinal. Aunque no siempre requiere cirugía, en algunos casos puede provocar síntomas neurológicos y es necesario intervenir.

Rocío afronta ahora los últimos días antes de la operación con el alivio de contar con el respaldo económico necesario gracias a cientos de personas que han mostrado su solidaridad.