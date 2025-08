Iván Sevilla 01 AGO 2025 - 14:41h.

Una familia busca a su dálmata Bimba, desaparecida de una finca de Almonte, Huelva: "Es muy extraño"

"Pido por Dios a quien la vea que nos avise y si alguien la tiene que la suelte", ruega la dueña de la perra

HuelvaUna familia de Almonte (Huelva) está buscando desesperadamente a su dálmata Bimba, desaparecida hace cinco días. Piden ayuda para recuperarla cuanto antes: "La echamos mucho de menos".

Según ha contado su dueña a Informativos Telecinco, perdieron el rastro de la perra de seis años el 28 de julio a las 13 horas en la carretera de Villamanrique, casi al lado de El Rocío, a 1,5 kilómetros de la aldea.

El animal se encontraba dentro de la finca en la que pasan los veranos. "Solemos venir los fines de semana, está acostumbrada a estar aquí", asegura Rocío, antes de apuntarnos que "tiene microchip y su collar de identificación".

Aunque Bimba puede salir de esa propiedad, tiene claro que "hubiese vuelto" con ellos, pues "siempre lo hace". Pero no aquel día: "No sabemos cómo pudo irse y no regresar, pero es posible que saliera por una zona donde la valla está quitada".

La han estado buscando toda la semana sin éxito, rastreando El Rocío, además de un área conocida como Las Parcelas. "Quizás nos queda alguna parte por recorrer, toda esta zona es un poco laberíntica", reconoce Rocío.

Junto a su hija Eva, ambas están difundiendo fotografías de la dálmata en redes sociales por si alguien tiene cualquier pista de su paradero. "Es muy extraño porque por ahora nadie la ha visto", piensan.

"Si alguien la tiene que la suelte"

La dueña de Bimba nos explica que en el entorno donde está su finca "hay muchísimos trabajadores del campo y mucho tráfico de coches". Por eso les resulta raro que ninguna persona se haya topado con la perra.

"Pido por Dios a quien la vea que nos avise para ir a recogerla y si alguien la tiene que la suelte. Solo queremos que vuelva, es una más de la familia", ruega Rocío.

Los números de teléfono para contactar con ellas son el 671105562 y 606055007. Cualquier información o detalle puede ayudarlas a localizar al animal que tanto quieren.

Bimba "es muy cariñosa y buena"

"Es como mi niña", nos dice la madre de Eva. También nos ha contado cómo llegó a sus vidas en el verano del 2021. "Estaba en un criadero y necesitaba encontrar un hogar. Nosotros no queríamos más perros, porque ya teníamos".

Mientras buscaban a alguien que pudiese hacerse cargo de ella para siempre, optaron por acogerla temporalmente. "Me gustan mucho los animales, para mí son como una persona más", admite Rocío.

"Bimba llegó a casa con mucho miedo, no podía dormir ni comer bien, lloraba y temblaba. Decidimos quedárnosla más tiempo hasta que estuviese mejor, pero lógicamente ya no se iba a ir después, se fue adaptando a estar con mi otra perra Gala", recuerda.

Apunta que la dálmata "es muy buena y cariñosa, que solo quiere que la cuiden". Además, acompaña a muchos sitios a su dueña: "No se separa de mi vera, se pone muy nerviosa cuando se queda sola". Ahora, su mayor deseo es recuperarla.

