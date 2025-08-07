Redacción Andalucía 07 AGO 2025 - 14:21h.

Un guardia civil fuera de servicio descubrió la acción del hombre en el centro comercial Plaza Mayor

El varón habría acercado su pie, con disimulo, entre las piernas de la clienta de un restaurante donde hacía cola

MálagaNuevo caso de grabaciones con una cámara oculta, como el de Burgos que conocimos a finales de julio. Esta vez, un hombre en Málaga ha sido detenido por presuntamente captar imágenes debajo de faldas de mujeres.

Según ha avanzado el 'Diario Sur' y han confirmado fuentes policiales a Informativos Telecinco, fue arrestado el 2 de agosto de madrugada tras haber sido sorprendido por un guardia civil fuera de servicio.

El agente descubrió que el sospechoso llevaba un pequeño dispositivo oculto en uno de sus zapatos, cuando se encontraba en un restaurante de comida rápida en el centro comercial Plaza Mayor.

Su pie entre las piernas de una clienta

La situación era la siguiente, tal y como relata el citado medio: una clienta del negocio estaba esperando su turno en la cola y el hombre de 50 años lo aprovechó para colocarse detrás, a pocos centímetros de ella.

Entonces, habría acercado y puesto su pie entre las piernas de la mujer, para así poder grabar sus zonas íntimas sin que se diese cuenta. Pero, sí que se percató de ello el miembro de la Benemérita.

Comprobó que el individuo llevaba una cámara camuflada y alertó al personal de seguridad del lugar para que lo retuviese. Después de dar aviso a la Policía Nacional, unos agentes acudieron a esposarle.

Se le acusa de un presunto delito contra la intimidad. Pasó a disposición judicial el 3 de agosto, aunque "la investigación sigue abierta", según han señalado a Informativos Telecinco fuentes policiales. Podría haber más afectadas.

