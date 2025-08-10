Iván Sevilla 10 AGO 2025 - 19:00h.

Risas por la imagen de un jabalí que dormía en un jardín de Mijas, Málaga: "Llevarle un mojito"

"Se porta mejor que mis vecinos" o "está de resaca" son algunas de las reacciones de usuarios

MálagaEn los parques, en centros comerciales y hasta en la playa. Los jabalíes, que ya empiezan a ser un problema creciente en el litoral malagueño, dejan también imágenes tan graciosas como "la siesta" de uno en una rotonda de Mijas (Málaga).

Con mucha guasa se manifestaron numerosos usuarios en redes sociales al ver la fotografía publicada por la cuenta 'Fuengirola Se Queja': "Qué guiri más raro" o "llevarle un mojito" fueron algunos de los comentarios.

La captura gráfica del animal salvaje la hizo un vecino a las 15 horas en el Jardín La Cala, una zona con césped y otras plantas ubicada en la calle Benadalid. Bajo la autovía del Mediterráneo N-340.

Según se puede observar en la imagen, el jabalí inicialmente excavó en un lateral para crearse "una cama fresquita" sobre el barro, como describe María José. Después ahí se quedó durmiendo, al sol.

"Se habrá puesto protección el bicho", bromea Dave. Varias personas resaltan lo bien que se quedó allí, ante la sorpresa de viandantes: "Más a gusto que un arbusto", dice una usuaria utilizando esta frase coloquial.

"Más feliz que un guarrillo en un charco", expresa otra, comparándolo con un cerdito. Mientras que a Víctor le parece que el mamífero "sabe cosas que nosotros no", recurriendo a otra expresión popular.

"He visto a guiris tomando el sol más guarros"

Uno de los comentarios que más ha gustado a la gente fue el de Ismael: "He visto a guiris tomando el sol más guarros que ese", bromea. En la misma línea, Álvaro bromea: "Más limpio que los políticos".

Por su parte, Patricio reconoce: "Se porta mejor que mis vecinos del bar de abajo". Otro seguidor de 'Fuengirola Se Queja' admite con guasa que le "da envidia": "Disfruta más que yo".

Ángel apunta que "esa cara de felicidad no tiene precio" y Adri dice que "está de resaca, dejadlo ahí un rato más". Paola cree que "más de uno quisiera ser él", mientras que Ana califica así la fotografía: "Qué tierno".

Pequeño debate: "Le hemos quitado su hábitat"

Entre las risas de las reacciones, también se ha generado debate entre los que defienden que el jabalí está ahí en el pueblo porque busca "sobrevivir". "Le hemos quitado su hábitat", argumenta una usuaria.

Igual piensa otra destacando que el ser humano ha ocupado "el monte" donde viven estos mamíferos. "Con tanta urbanización no les queda otra", expresa Ana Belén, en un comentario con bastantes likes.

En respuesta a esa postura se manifiesta Cris: "El monte lo tienen cruzando la calle literal, lo que han aprendido es donde conseguir comida fácil y rápida...".

"Yo vivo en Las Lagunas y ves cómo salen corriendo detrás de ti si llevas una bolsa de basura", explica la joven. "Ha destrozado la jardinera, debería ser desalojado de ahí a tiros", dice Joaquín.

Un residente en la Cala de Mijas asegura que "hay más" jabalíes en esa zona y Carolina advierte de la situación: "Como sigan destrozado los jardines ya veremos cómo acaba la película".

