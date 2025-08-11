Redacción Andalucía 11 AGO 2025 - 11:29h.

Incautan cantidad de productos no aptos para consumo en una pescadería de La Rinconada, Sevilla

336 kilos de alimentos estaban en malas condiciones y ya se había superado su fecha de caducidad

SevillaLa inspección en un negocio ubicado en San José de la Rinconada (Sevilla) acabó con la intervención de un total de 580 kilos de pescado y marisco, que no ofrecía garantía alimentaria alguna.

Así lo ha explicado la Junta de Andalucía, que a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera colaboró con el Seprona de la Guardia Civil para actuar en la operación realizada en una pescadería del pueblo.

Entre las especies que decomisaron los agentes e inspectores había calamar, chipirón (39 kilos), langostinos, jibia (38 kilos), atún y merluza (111 kilos), según ha especificado el Gobierno andaluz.

El 30 de julio llevaron a cabo una acción en el local, enmarcada en un plan anual de control que busca garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente. Puso el foco en la línea de venta.

336 kilos en malas condiciones y con caducidad pasada

De ahí que comprobasen la mercancía en comercialización y descubrieran que 244 kilos de producto carecían de documentación acreditativa del origen e identificación.

Por otro lado, los 336 kilos restantes se encontraban en malas condiciones y, además, se había superado ya su fecha de caducidad. Por lo que no podían ser aptos para el consumo humano.

Estos hechos pueden considerarse infracciones graves con sanciones importantes, ya que si los alimentos llegan al consumidor se pone en riesgo su salud.

Desde la Junta de Andalucía recalcan que Inspección Pesquera trabaja para preservar la seguridad alimentaria y combatir las actividades ilegales que comprometen la biodiversidad de mares y océanos.

