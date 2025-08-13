Candela Hornero 13 AGO 2025 - 14:25h.

Su padre pide que quien lo encuentre lo devuelva al establecimiento Talliskón para que el pequeño pueda escuchar de nuevo

El implante estaba guardado en una caja circular negra de rosca dentro de una mochila roja

Compartir







HuelvaEl pasado 12 de agosto, un niño sufrió el robo de su implante coclear mientras disfrutaba de un día en la playa de La Antilla (Huelva), a la altura de Santa Pura.

Su padre, Julián Guerra, ha lanzado un mensaje desesperado en redes sociales pidiendo colaboración para recuperar el dispositivo de su hijo. "Sin él no puede oír", manifiesta.

El implante estaba guardado en una caja circular negra de rosca dentro de una mochila roja.

"Rogamos a quien lo haya cogido o si alguien lo ve, que lo devuelva", explicaba Julián en su publicación de Facebook. La familia ha indicado que puede devolverse en el kiosko Talliskón de La Antilla o ponerse en contacto con él directamente.

Los implantes cocleares son dispositivos personalizados y vitales para la comunicación de quienes los necesitan, por lo que "ese aparato no le sirve a nadie más en el mundo, por lo que no puede venderse".

PUEDE INTERESARTE La Policía Nacional refuerza la vigilancia en las playas de Alicante con drones para evitar robos

También han compartido una foto orientativa del dispositivo para que cualquier persona que lo encuentre pueda reconocerlo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El post se ha difundido ampliamente gracias al apoyo de amigos y vecinos en el grupo "Amor por La Antilla el lugar de las horas felices". La familia confía en que la visibilidad de su caso ayude a recuperar el implante y a que su hijo pueda volver a escuchar.