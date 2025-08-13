Un padre busca desesperadamente el implante que le han robado a su hijo en la playa de La Antilla: "Sin él no puede oír"
Su padre pide que quien lo encuentre lo devuelva al establecimiento Talliskón para que el pequeño pueda escuchar de nuevo
HuelvaEl pasado 12 de agosto, un niño sufrió el robo de su implante coclear mientras disfrutaba de un día en la playa de La Antilla (Huelva), a la altura de Santa Pura.
Su padre, Julián Guerra, ha lanzado un mensaje desesperado en redes sociales pidiendo colaboración para recuperar el dispositivo de su hijo. "Sin él no puede oír", manifiesta.
El implante estaba guardado en una caja circular negra de rosca dentro de una mochila roja.
"Rogamos a quien lo haya cogido o si alguien lo ve, que lo devuelva", explicaba Julián en su publicación de Facebook. La familia ha indicado que puede devolverse en el kiosko Talliskón de La Antilla o ponerse en contacto con él directamente.
Los implantes cocleares son dispositivos personalizados y vitales para la comunicación de quienes los necesitan, por lo que "ese aparato no le sirve a nadie más en el mundo, por lo que no puede venderse".
También han compartido una foto orientativa del dispositivo para que cualquier persona que lo encuentre pueda reconocerlo.
El post se ha difundido ampliamente gracias al apoyo de amigos y vecinos en el grupo "Amor por La Antilla el lugar de las horas felices". La familia confía en que la visibilidad de su caso ayude a recuperar el implante y a que su hijo pueda volver a escuchar.