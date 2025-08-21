Los propios vecinos colocaron un colchón para facilitar la caída del hombre desde una ventana

Una persona muere en la explosión con incendio de una vivienda de Benifaió, Valencia

Una mujer ha muerto este jueves en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra cuando intentaba huir del incendio de su casa. La víctima había intentado saltar desde el segundo bloque del edificio, falleciendo por el propio impacto. El marido, también saló desde una ventana y permanece grave, ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío con el 80% del cuerpo quemado.

Tal y como informa la reportera Tatiana Ojeda, la mujer de 45 años había intentado saltar desde el segundo piso del edificio y murió en el impacto. “Su marido saltó después desde una ventana en la que, previamente habrían desatornillado la reja y se habría quedado colgado durante unos minutos en el aire acondicionado”, explica.

Los propios vecinos colocaron un colchón para facilitar la caída del hombre, que se encuentra ingresado en la UCI. Dentro de la vivienda estaba también uno de los tres hijos menores del matrimonio, de unos ocho años, que si consiguió escapar por la puerta principal.

El hijo consiguió salir por la puerta principal

En los momentos en que se produjo el suceso, con gran angustia entre los vecinos, el teléfono del 112 ha gestionado casi una 30 de avisos, el primero de los cuales se recibió sobre las 11:30 horas.

Los testigos indicaban que dos personas habían intentado huir de las llamas saltando por las ventanas y estaban heridas. Así, el centro coordinador activó de inmediato a los Bomberos de Diputación, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que desplegó un hospital de campaña en la zona y envió tres UVIS móviles.

Los bomberos desplazados al lugar han confirmado al 112 que la mujer ha fallecido tras precipitarse desde la segunda planta y el hombre ha resultado herido y evacuado al citado centro hospitalario de la capital andaluza.