El hombre que mató a su cuñado en Arenas del Rey, Granada, había protagonizado varias rencillas con la víctima y con su hermana

Una disputa familiar pudo desatar la tragedia en Arenas del Rey, Granada: el agresor se suicidó en un cortijo tras matar a su cuñado y herir a su hermana

La localidad granadina de Arenas del Rey continúa consternada tras el crimen que protagonizó un hombre al matar a su cuñado y herir gravemente a su propia hermana con un arma de fuego el pasado lunes.

Los hechos sucedieron pasadas las 23.20 horas de este lunes 18 de agosto en la calle Obispo Hurtado del municipio de Arenas del Rey, una vía en la que vivían tanto el atacante como su hermana y el marido de ella. Según ha podido conocer el 'Ideal', la Guardia Civil investiga el móvil de este crimen entre esta familia que había presentado riñas y disputas, pero que nunca había llegado a denunciarse.

El hombre disparó mortalmente a su cuñado que estaba tomando el fresco en la calle

Ahora, la Benemérita, que se ha hecho cargo de la investigación, interroga a familiares y amigos del hombre de 60 años que disparó con una escopeta de caza contra su hermana y su cuñado, otro hombre de 63 años que falleció esa misma noche, para conocer los motivos de este crimen.

Según confirman varios testigos, el hombre se dirigió a su cuñado cuando estaba tomando el fresco junto a un amigo y le disparó con la escopeta. La víctima pudo levantarse e intentó huir de la escena. No obstante, cayó fulminado a los pocos metros y terminó falleciendo a consecuencia del disparo.

El hombre se suicidó en un cortijo cercano

Después de este ataque, el agresor también disparó a su hermana a la que dejó gravemente herida. Tras el ataque, una de las hijas del agresor quitó el arma a su padre y se la entregó a la Guardia Civil.

Por su parte, el hombre huyó hasta un cortijo cercano a la localidad y allí se suicidó utilizando otro arma de fuego.

Ahora, la Policía Judicial se ha hecho cargo de investigar los hechos para determinar sus causas sin que conste que hayan podido ya tomar declaración a la herida.

La mujer herida por su hermano pasa a planta tras el grave ataque

La mujer que fue atacada con una escopeta por su hermano, arma con la que disparó mortalmente a su cuñado, ya ha pasado a planta y evoluciona de sus heridas.

Según han informado a EFE fuentes sanitarias este miércoles, la mujer, que fue evacuada al hospital de Neurotraumatología de Granada para una operación quirúrgica, ha sido trasladada a planta y evoluciona de las lesiones que le provocó su hermano.