Iván Sevilla 23 AGO 2025 - 12:00h.

Denuncian la inaccesibilidad en calles de Constantina, Sevilla, por unos "canallescos adoquines"

"El tramo adoquinado de la travesía A-455 se ha convertido en una auténtica tortura", lamentan desde la ACBA

SevillaLos adoquines de Constantina (Sevilla) convierten algunas calles y espacios públicos del municipio en inaccesibles para varios colectivos. Por eso y porque "se han caído muchas personas mayores", recogen firmas para acabar con ellos.

Unos vecinos han creado la Asociación Contra Barreras Arquitectónicas (ACBA) para intentar solucionar ese problema. "Tenemos medio pueblo empedrado y lo peor es que no dejan de poner más suelos así", nos aseguran a Informativos Telecinco.

El principal objetivo que buscan es "el asfaltado completo del tramo adoquinado de la travesía A-455, una vía fundamental para la movilidad urbana". En esa carretera, se quedaron sin una superficie más lisa "unos 200 metros".

"Están criminales para pasar, ya no solo andando, sino también con los coches, que te vas moviendo de un lado a otro", nos afirman. Esto supone un problema para ancianos, personas con discapacidad física, familias con carritos de bebé, etcétera.

Según describen igualmente en la petición lanzada en Change.org, no hay rampas, las aceras son demasiado estrechas y existen escalones sin alternativas. Además, faltan señalizaciones adecuadas.

En concreto, el estado actual que presenta la A-455 que atraviesa el pueblo es "deficiente con un empedrado que es una auténtica tortura" para grupos de personas vulnerables que viven en Constantina.

"Infames pedruscos con refinadas llagas" les dificultan la vida

Aparte de los accidentes que ha sufrido la gente de avanzada edad, desde la asociación nos reconocen que "incluso personas en silla de ruedas se han caído, al quedársele atascada una rueda y volcar hacia delante".

Todo por culpa de esos "infames pedruscos con refinadas llagas" que dificultan la vida de los vecinos que residen en La Hermosa Alta. "Hay muchas personas mayores que sufren el maltrato de estos empedrados", lamentan.

Mediante la recogida de firmas quieren encontrar el "impulso necesario y mayor respaldo posible" para solicitar después a los responsables de "estos despropósitos que dejen de dar prioridad a canallescos adoquines".

"A ver si podemos hacer algo porque están declarados Bien de Interés Cultural, pero esto es más una cuestión de voluntad y empatía, por el bienestar y salud de las personas", nos apuntan desde la ACBA.