"Estamos destrozados. Nadie te prepara para despedirte de tu hijo pensando que volverá en unos días y que en una llamada te maten en vida diciéndote que no lo vas a volver a ver. Nadie te quita la rabia de pensar que murió porque donde debería haber un guardarraíl no hay ninguna protección", señalan.

Dirigen su petición al Gobierno de Cantabria, a quien preguntan "¿cuántas personas más tienen que morir en ese punto de la carretera para que ustedes reaccionen? Mi hijo ya no va a volver. Sus amigos tampoco. Pero para evitar futuras víctimas sí que estamos a tiempo. No nos mientan más, por favor. Actúen YA. Los guardarraíles salvan vidas".

"Mi mejor amiga ha fallecido en un accidente de tráfico. Tenía 20 años y toda la vida por delante. Lo que me da rabia es saber que murió por culpa del sistema, porque si eso ha pasado (y no solo esta vez) es por no poner guardarraíles en el Puerto de Lunada, como prometieron que iban a hacer hace mucho tiempo. Pido por favor que no haya más tragedias y que pongan un guardarraíles ya".