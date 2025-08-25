Iván Sevilla 25 AGO 2025 - 02:00h.

Como su nombre indica, la Gruta de las Maravillas es un entorno que fascina a geólogos y visitantes

En el casco urbano de Aracena, el complejo subterráneo se compara con descender "al centro de la Tierra"

HuelvaUn pueblo de la sierra occidental andaluza, Aracena (en Huelva), se enorgullece de tener la que muchos expertos consideran la cueva más bonita del planeta. Por albergar “un manantial de belleza inagotable”, la Gruta de las Maravillas fascina a geólogos y visitantes.

Ya su nombre nos desvela que este complejo subterráneo es bastante más impresionante que las mejores cuevas marinas. La grandeza de sus lagos junto a la cantidad y variedad de formaciones en la piedra lo convierten en un lugar mágico.

Tanto es así que la popular revista Viajar le ha dedicado recientemente un artículo y también este 2025 National Geographic recordó que es la primera cueva turística en España. “Como ir al centro de la Tierra”, aseguraba la autora del texto en la prestigiosa publicación.

De hecho, allí se han rodado películas por el singular escenario que ofrece un entorno de origen kárstico que data de hace 500 millones de años. El paso del tiempo lo fue moldeando sin que se tuviera conocimiento de la cavidad hasta que fue descubierta en 1850.

Unos trabajos mineros permitieron saber de la existencia de esta apodada Gruta de las Maravillas habilitada y abierta al público en 1914. Ahí, en pleno casco urbano de Aracena, su riqueza geológica se oculta bajo el cerro sobre el que se levantó un castillo medieval.

Adentrarse en ella es contemplar estalactitas, estalagmitas, columnas, gours, coladas, pisolitos y cortinas, entre otras formaciones naturales que dejan boquiabiertos a los turistas que acuden a contemplarla por dentro.

1.200 metros de recorrido turístico circular

El recorrido circular por la cavidad permite conocer sus galerías sobrepuestas en tres niveles de alturas distintas. Tal y como describen desde Turismo Aracena, el espacio se originó por la acción erosivo-disolutiva del agua en la roca.

En su interior, la temperatura es siempre la misma durante todo el año: se sitúa entre los 16 y los 19 grados. Tiene una longitud total de 2.130 metros, de los cuales son visitables solo 1.200 metros.

Lo más recomendable es comprar la entrada online a través de la web oficial Descubre Aracena para asegurarse poder acceder a la Gruta de las Maravillas en el día deseado. Hay diferentes tarifas, para días laborales o fines de semana.

La leyenda del pastor en su descubrimiento

Sobre este lugar existe una leyenda popular que señala a un pastor conocido como el Tío Blas como el gran descubridor de la cueva, de forma casual o accidental. Ya que se le perdió un cordero.

Aunque otras versiones indican que, realmente fue un cerdo, en cualquier caso, se encontraba en la zona con su rebaño. En su búsqueda del animal, fuese el que fuese, se metió en un hueco.

Entonces, observó que ese orificio en forma de silo, muy común en las laderas del castillo, daba acceso a un entorno natural sinigual, en las profundidades terrestres.

Sin dejar de ser un mito, de lo que sí se tienen pruebas históricas es de que la Sociedad Minera La Independiente abrió una explotación de plata en la zona, según publicó el periódico 'El Porvenir'.

De ahí que se hallase una Gruta de las Maravillas que igualmente fue citada en otros textos hasta que su impresionante belleza condujo a dos personas importantes de la época a invertir fondos en acondicionarla. Un espacio así merecía ser visto por mucha gente.