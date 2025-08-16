Cómo disfrutar de parques naturales en verano sin riesgo de incendios: normas, horarios y zonas seguras

Inés Gutiérrez 16 AGO 2025 - 05:30h.

Es importante no dejar huella de nuestra presencia en espacios naturales, ni por lo que dejamos ni por lo que nos llevamos

Los monumentos naturales más visitados de España

MadridLa naturaleza es vida, un espacio en calma que hace que dejemos atrás parte de nuestros problemas, por lo menos durante el tiempo que estamos en contacto con ella. Disfrutamos de la flora y la fauna que nos ofrece, conectamos con nuestro entorno y también nos invita a hacer lo propio con nosotros mismos, por eso para tantas personas, pasar tiempo en la naturaleza es una forma de volver a las raíces, de recargar energía, y por eso hay que cuidarla.

Esa paz que nos transmite no existe si no respetamos las normas mínimas de convivencia, si no aceptamos que gran parte de todo lo que nos da lo podemos devolver como agradecimiento respetando esos espacios y haciendo que nuestra presencia sea mínimamente invasiva. Esto es lo mínimo que se espera por respeto a la convivencia, pero también porque es parte de lo que se exige para poder disfrutar de los parques naturales.

La presencia del hombre no debería notarse y por eso es importante saber lo que se espera de nosotros y respetarlo. De este modo se podrá seguir disfrutando de todo lo que esos parques nos regalan durante mucho tiempo más.

Cómo disfrutar de parques naturales en verano sin riesgo de incendios

Es importante saber que cada parque tiene sus normas, por lo que es importante informarse de cuáles son para evitar problemas si queremos visitarlos. Esto hace que en algunos lugares solo se pueda estar un tiempo limitado o que haya espacios en los que no se pueda acampar, pero en general, todos tienen ciertas normas que hay que cumplir para favorecer la convivencia entre humanos y naturaleza.

Entre las normas generales más habituales está la de no dejar residuos ni restos orgánicos, no debería quedar rastro de nuestra visita, tampoco debería notarse por haber arrancado parte de la flora o haber molestado a la fauna, no hacerse notar es otra forma de respeto. Las mascotas deben ir atadas y a no ser que se tenga autorización expresa, el uso de drones no está permitido. Además, solo se debe circular por senderos señalizados, bañarse en las zonas donde está permitido y, sobre todo, no hacer fuego fuera de las zonas habilitadas, si es que las hay.

Para reducir el riesgo de incendio, no solo es recomendable no encender fogatas y hogueras, salvo en las zonas autorizadas si es que las hay, también es clave evitar riesgos innecesarios, como sucede al fumar o dejar basuras en la zona, como cristales.

Respetar los caminos creados para el hombre es importante, así como evitar dejar rastro de nuestro paso, ya sea en forma de suciedad como de inscripción en la roca en los árboles. Los espacios y zonas seguras en las que se puede estar y se pueden disfrutar estarán señalizadas, como los senderos, áreas de descanso y opciones para practicar senderismo, ciclismo y observación de aves.

Es posible que existan restricciones de acceso, estacionamiento o aforo, lo mejor es consultarlo previamente y aparcar en las zonas habilitadas para ello.