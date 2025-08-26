Rocío Amaro 26 AGO 2025 - 07:00h.

Las redes sociales se han llenado de críticas a los toldos recién instalados en la Avenida de la Constitución de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla defiende que la disposición centrada reparte la sombra de forma uniforme

SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla acaba de instalar toldos para ofrecer sombras en la Avenida de la Constitución, una de las arterias más emblemáticas del casco histórico. La medida, que se culminó la pasada semana tras un complejo proceso técnico, pretende ofrecer alivio frente a las altísimas temperaturas que sufre la ciudad durante el verano.

Sin embargo, la iniciativa no ha tardado en generar controversia. La imagen de los toldos desplegados sobre las vías del tranvía se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando un aluvión de críticas. Y es que los nuevos toldos únicamente dan sombra al trazado del Metrocentro, mientras que las zonas peatonales y el carril bici permanecen al sol.

El alcalde, José Luis Sanz, ya había advertido de las dificultades técnicas del proyecto, debido a que la Avenida de la Constitución se encuentra rodeada de edificios protegidos y monumentos. Según explicó, hubo que descartar otras opciones como la sustitución de farolas, que suponía “un coste económico brutal”, optando finalmente por un sistema de enganches en las fachadas. Todo ello habría retrasado la instalación, que llega a finales de agosto, en plena recta final del verano.

Mientras tanto, las redes sociales ardían con comentarios irónicos sobre la medida. “No os lo vais a creer. En Sevilla le han puesto toldos al tranvía”, decía un usuario. Otro añadía: “Hombre, no son toldos. ¡Es un palio!”. La sátira se repitió en decenas de mensajes que cuestionaban tanto el momento elegido como la utilidad de la instalación.

“Promete toldos a los ciudadanos, llegan tras alguna alerta roja a menos de un mes para acabar el verano y solo le da sombra al tranvía”, resumía otro internauta. “Y los toldos para los ciudadanos, ¿en qué fase van?”, preguntaba otro.

La respuesta del Ayuntamiento

Ante la polémica surgida en redes sociales, el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido esa disposición de los toldos en la Avenida de la Constitución. Según el Consistorio, la colocación en el eje central de la vía “permite proyectar sombra de manera uniforme hacia ambos lados de la calle”, a lo que se sumaría la sombra que generan de forma natural los edificios de la avenida en los laterales.

En este sentido, recuerdan que antes de su instalación se realizó un estudio de sombreo que comprobó que los toldos también benefician a las aceras, aunque el efecto varíe según la posición del sol. Además, subrayan que “cualquier sombra produce siempre una amortiguación térmica”.

El gobierno local añade que optar por el centro de la vía evita complicaciones técnicas, porque instalar báculos en los laterales podría dificultar los accesos a portales y balcones, mientras que en el eje central la estructura se fija de manera equilibrada.

En cuanto a la sombra destinada al peatón, el Ayuntamiento apunta que la frecuencia de paso del tranvía —cada 11 minutos— permite a los viandantes ocupar puntualmente la zona central entre viaje y viaje para resguardarse.

El equipo de gobierno, presidido por José Luis Sanz, reivindica que gracias a este proyecto la Avenida de la Constitución cuenta “por primera vez en su historia” con toldos, desde su ensanchamiento con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, lo que genera una superficie estimada de 1.300 metros cuadrados de sombra.