Redacción Andalucía Agencia EFE 01 SEP 2025 - 11:40h.

El robo con violencia se ha saldado con un fallecido, que según los primeros datos sería el asaltante

Un segundo hombre ha resultado herido por arma blanca en las manos

Compartir







GranadaLa Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 45 años durante un robo con violencia en Granada, y que falleció ya en la calle, mientras circulaba en una motocicleta tras huir de una casa.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencia 112 de Andalucía, el suceso se registró pasadas las 23.15 horas del domingo en una vivienda de la calle Guerra de Granada capital.

La Policía Nacional ha detallado en un comunicado que el fallecido, que presentaba heridas por arma blanca, murió en la calle mientras circulaba en un ciclomotor.

La víctima falleció tras huir de la vivienda

Las mismas fuentes han precisado que la víctima entró a una vivienda, de la que salió huyendo, y cayó en la vía pública tras circular algunos metros con su moto.

Aunque presentaba heridas por arma blanca, será la autopsia la que determine las causas de su muerte.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, y de la Policía Local, además de personal sanitario del 061.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Detenido un joven de 26 años

La Policía ha detenido a un joven de 26 años que también ha resultado herido por arma blanca, lesiones en las manos que no revisten gravedad y por las que fue evacuado a un centro hospitalario por los agentes antes de trasladarlo a dependencias policiales.

Ha informado además de que los dos implicados tienen antecedentes policiales por delitos contra la salud pública.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y aún no ha puesto al arrestado a disposición judicial.