El cadáver fue localizado por un ciudadano que dio aviso a las autoridades

En el interior del pozo también se encontraba uno de los tres perros que tenía el hombre, de 52 años

Vélez-MálagaLa búsqueda de David Ruiz, un hombre de 52 años que permanecía desaparecido desde el pasado 24 de agosto en Vélez-Málaga, ha finalizado trágicamente tras hallarse su cuerpo sin vida en el interior de un pozo.

Tras ocho d�ías de batidas por la zona donde se creía que podía haber estado por última vez, muy cerca de su casa y donde solía pasear junto a sus perros, su cadáver fue localizado la pasada noche.

Según avanza el medio El Español, fue a última hora del lunes cuando le hallaron el interior del pozo de una antigua noria, por lo que ahora las autoridades, tras un operativo conjunto de la Policía y los bomberos para rescatar el cuerpo, investigan las causas de la muerte y como acabó allí.

De acuerdo con la citada información, de sus tres perros, con los que solía pasear por el lugar, dos volvieron a casa y el tercero fue localizado también dentro del pozo.

Un ciudadano avisó a las autoridades

Inicialmente, y según ha avanzado Emergencias 112 Andalucía, el hallazgo del cuerpo sin vida lo realizó un ciudadano que trasladó el avisó a las autoridades competentes de la presencia de un hombre fallecido en el pozo.

Ahora, el Instituto de Medicina Legal de Málaga trabaja en la realización de la autopsia mientras los efectivos policiales prosiguen con la investigación. Por el momento, saben que salió de casa sin su teléfono, que dejó cargando, lo cual hacia pensar a los familiares que previa regresar pronto y pudo sufrir un accidente. Además, no habían notado nada extraño previamente en su actitud. No obstante, será la investigación la que esclarezca ahora las circunstancias del suceso, que por otro lado ha desatado la indignación vecinal por la presencia de un pozo abierto en una explanada frecuentada para pasear y sacar a los animales. Según informa El Español el propietario de la parcela privada donde se encontraba debía haberlo sellado hace años.