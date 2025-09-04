Redacción Andalucía 04 SEP 2025 - 15:24h.

Esta mañana los operarios del Real Alcázar han encontrado un pavo real y un pato muertos

En el parque de Miraflores han aparecido tres gansos muertos, por lo que este espacio también permanecerá cerrado

SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla ha decretado hoy el cierre preventivo de los jardines del Real Alcázar y del parque de Miraflores, después de que hayan aparecido en ambos lugares ánades muertos.

En el caso del Real Alcázar, donde se había reforzado la vigilancia después del brote de gripe aviar detectado en el parque del Tamarguillo de Sevilla, los servicios de mantenimiento han encontrado esta mañana los cuerpos sin vida de una hembra de pavo real adulta y un pato.

Ambos fueron retirados siguiendo los protocolos de bioseguridad y sometidos a necropsia, toma de muestras para análisis patológicos y posterior incineración. Estas actuaciones han sido realizadas por la empresa veterinaria que actualmente presta servicio en el Real Alcázar de Sevilla. Los primeros resultados de laboratorio se esperan en un plazo de 24 a 48 horas.

Se suspenden los conciertos en los jardines del Real Alcázar

Hasta que se determinen las causas de estas muertes, la dirección del Real Alcázar ha decido el cierre preventivo de los jardines del recinto, lo que implica la suspensión del espectáculo ‘Las noches de los jardines del Alcázar’ que se vienen celebrando en este monumento.

Se da la circunstancia de que desde el pasado mes de junio el Real Alcázar de Sevilla licitó un servicio de seguimiento poblacional y veterinario de patos y pavos, así como controles de la calidad del agua de los estanques. Durante los muestreos realizados a mediados de julio y agosto, todas las analíticas resultaron negativas para gripe aviar.

En relación con el censo poblacional, en julio se constató una sobrepoblación significativa de las dos especies ornamentales tradicionales, pavos reales (Pavo cristatus) y patos comunes (Anas platyrhynchos), con 27 y 122 ejemplares respectivamente.

Estas cifras superaban los rangos recomendados para mantener un equilibrio adecuado entre bienestar animal, conservación del patrimonio histórico, preservación de la vegetación, condiciones sanitarias y calidad de la experiencia de los visitantes. Por ello, 32 animales fueron capturados y trasladados a la Cañada de los Pájaros, garantizando tanto su bienestar como la reducción de la sobrepoblación en el Alcázar.

También hay animales fallecidos en el parque de Miraflores, que se ha cerrado al público

En lo referente al parque de Miraflores, durante el día de hoy también se han localizado tres gansos muertos, motivo por el cual este espacio permanecerá cerrado temporalmente de manera preventiva mientras se retiran los animales y se evalúa la situación con la Junta de Andalucía.

Por otro lado, en el parque del Tamarguillo se han registrado también tres nuevas muertes de gansos, lo que eleva a 71 el número total de aves fallecidas en este enclave. Igualmente, el Ayuntamiento tiene conocimiento que han aparecido más de 20 aves muertas (entre patos mudos y gansos) en el Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Miraflores, por lo que se ha recomendado a los usuarios del CEAM que no se acerquen a esta zona.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla, como en días anteriores, ha reforzado la vigilancia en todos los parques de la ciudad, especialmente en las láminas de agua, y mantiene un contacto permanente con la Junta de Andalucía, que es la administración competente para establecer los protocolos de actuación en estos casos.

El Consistorio mantiene la coordinación permanente con la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Medio Ambiente, Salud y Agricultura, a la espera de los resultados definitivos que determinen el nivel de virulencia de la gripe aviar y, en función de los mismos, se aplicarán los protocolos que establezca la Junta de Andalucía.