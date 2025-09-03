Redacción Andalucía Europa Press Málaga, 03 SEP 2025 - 13:52h.

El Ayuntamiento de Málaga está investigando la aparición de las aves muertas en el parque de Huelin

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que está investigando la aparición de una veintena de aves muertas en el parque de Huelin y en el entorno de este durante el pasado fin de semana, de la que ha tenido constancia a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental

Para esta tarea el Consistorio ha contactado con la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz y que, según han señalado desde el Gobierno local en un comunicado.

Tras ser requerida por parte del Consistorio, la entidad procedió a la retirada de los ejemplares muertos, concretamente gaviotas y patos, sin que se hayan registrado nuevos casos en las últimas horas. Una vez retirados, estos ejemplares han sido trasladados a la Junta de Andalucía, como administración competente del control de aves, para determinar las causas de la muerte.

Por último y en paralelo, el personal del Servicio de Vigilancia Sanitario-Ambiental del Ayuntamiento de Málaga ha tomado muestras del agua, que también han sido enviadas a la Junta para su análisis.