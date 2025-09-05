Redacción Andalucía 05 SEP 2025 - 09:51h.

Tras confirmarse el foco de gripe aviar de Sevilla, y si se confirma que el de Málaga también lo es, sería el tercero en pocos días en la comunidad

HuelvaLa Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural ha declarado foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en el Cerro del Andévalo (Huelva). Desde el inicio de la sospecha de la enfermedad se adoptaron medidas para atajar posibles contagios a otras explotaciones ganaderas.

Las primeras sospechas de que podría tratarse de gripe aviar ya han sido confirmadas por los análisis realizados en el Laboratorio Nacional de Referencia. Las medidas adoptadas responden a un protocolo de sanidad animal ya preestablecido y que se iniciaron antes incluso de la declaración oficial y ante la sospecha de que fuera esta enfermedad la que hubiera afectado a los animales.

En todo momento, explica la Junta de Andalucía, el objetivo ha sido atajar cualquier posible propagación del virus. Para ello se ha procedido ya a eliminar las 8.500 aves afectadas e iniciar el proceso de desinfección de la explotación; además de iniciar control y vigilancia en todas las granjas cercanas.

Desde la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera se informa de que “se ha actuado con rapidez y antes incluso de tener confirmado, por el laboratorio del Ministerio de Agricultura, la alta patogenicidad en virus de gripe aviar en esta explotación”. Por ello, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el protocolo a seguir en estos casos (sacrificio de aves, eliminación de cama, pienso y cualquier otro material contaminado) y lo ha hecho de forma coordinada entre la empresa de explotación avícola y la oficina comarcal agraria y la delegación territorial de la Consejería en Huelva con el objetivo de mantener informado y formado al personal y poner todas las medidas posibles para evitar que la enfermedad se propague”.

"El foco está muy localizado y aislado"

La información se ha trasladado también al resto de Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucía y a las ocho delegaciones territoriales de la Consejería con el objetivo de estar vigilantes ante cualquier incidencia. De momento, tal y como insisten desde Producción Agrícola y Ganadera, “el foco está muy localizado y aislado”, dado que la concentración de granjas en las proximidades es baja y muchas de ellas están vacías, por lo que “es más fácil llevar a cabo los pasos que marca el protocolo con todas las garantías necesarias y siempre en coordinación con la dirección de Salud Pública de la Consejería de Salud y Consumo”.

Una vez realizado el análisis de laboratorio y confirmada la alta patogenicidad del virus, se ha procedido a la declaración del foco y la información se sube a una aplicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Es el propio ministerio quien notifica esta declaración y lo comunica a los países de la Unión Europea y a terceros países. Esa declaración conlleva la restricción del movimiento de aves de explotaciones avícolas en un radio de acción de diez kilómetros con posibles excepciones, todo ello regulado en el reglamento 2020/687 de la Comisión Europea.

Muchas de las 8.500 aves de la explotación estaban ya muertas por la enfermedad; las demás han tenido que ser sacrificadas

Asimismo, confirmado el foco, se hace necesario sacrificar las aves de la explotación (en este caso la mayoría estaban ya muertas por la propia enfermedad) y eliminar todos aquellos materiales o alimentos contaminados siguiendo normativa europea establecida y los planes nacionales de contingencia.

En estos momentos, los servicios oficiales de la Oficina Comarcal Agraria de la zona del Andévalo y la delegación territorial en Huelva están trabajando para supervisar todas las granjas de toda la comarca y provincia para actuar si fuera necesario.

Asimismo, desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se están manteniendo diferentes reuniones de coordinación con otras consejerías con competencias compartidas como son Salud y Sostenibilidad (se ha declarado foco por gripe aviar en aves libres en Sevilla y está en estudio otro posible foco en Málaga); además de informar de forma permanente y coordinada a los ganaderos de la zona.

La gripe aviar de alta patogenicidad es provocada por un virus que se transmite por vía respiratoria y que provoca la muerte del animal en pocas horas o días, su transmisión a las personas es muy baja. No obstante, y siempre de la mano de los protocolos establecidos, se mantiene bajo vigilancia sanitaria a todas aquellas personas que pudieran haber estado en contacto con las aves.