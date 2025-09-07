Redacción Andalucía 07 SEP 2025 - 00:00h.

Mabel recibió en 2017 un Grammy latino como Mejor composición clásica contemporánea por su "Sonata del Decamerón negro"

Este otoño tiene previsto realizar una pequeña gira por Alemania y no descarta conciertos en Andalucía

SevillaCon la misma delicadeza y pasión con la que sus dedos se deslizan por su guitarra, Mabel ejerce su labor como fiscal en los juzgados de Cádiz. "Mi trabajo es mi prioridad, porque soy una apasionada del mundo jurídico, pero no quiero dejar de lado mi guitarra". Una guitarra que le acaba de dar una nueva alegría: ser reconocida como la Mejor instrumentista en los Intercontinental Music Awards, celebrados en Los Ángeles (California).

De los más de 250 músicos de todo el mundo que se presentaron en su categoría, Mabel fue seleccionada como finalista junto a otras 20 personas. De ahí a hacerse con el título, sólo un pequeño paso: encandilar con su destreza con la guitarra al jurado, formado por compositores de reconocido prestigio que trabajan componiendo para personalidades como Céline Dion, Miley Cyrus, Selena Gómez, Gloria Estefan o Nelly Furtado. "Es un reconocimiento para seguir creciendo, porque siempre es muy grato que reconozcan tu música", explica Mabel.

Ganó un Grammy latino en 2017

Pero no es el único premio que ha recibido. Mabel atesora infinidad de reconocimientos por su trayectoria musical. Desde el Premio Honorífico David Russell para jóvenes talentos, que recibió en 2008, hasta el Premio Catalunya Música, pasando por el primer puesto en el Concurso Internacional "Luso-Espanhol" o en el XII Concurso Internacional de Música de Benidorm. Sin olvidar reconocimientos como los primeros puestos en el III Concurso Internacional Juan Crisóstomo de Arriaga o en el Certamen Internacional de guitarra Miguel Llobet.

Entre todos estos premios destaca sin duda el Grammy Latino que recibió en 2017 a la Mejor composición clásica contemporánea por su "Sonata del Decamerón negro". Un reconocimiento que compartió con el cubano Leo Brouwer.

Actualmente, Mabel tiene que buscar huecos en su apretada vida laboral como fiscal para conseguir compaginar sus dos grandes pasiones: la judicatura y la música. Aprovecha sus vacaciones y su tiempo libre para dar rienda suelta a su devoción por la guitarra. Este otoño tiene previsto realizar una pequeña gira por Alemania y baraja la posibilidad de ofrecer algún concierto en Sevilla.

Además, siempre saca tiempo para compartir su amor por la música con su hermana Celia, virtuosa del piano, con quien ha formado un grupo llamado Dúo Millán. Ambas trabajan en un nuevo proyecto discográfico, que espera ver la luz dentro de poco.

Debutó como concertista a los 15 años

Esta cordobesa, nacida en Montilla hace 32 años, debutó como concertista a los 15 años. Fue el inicio de una extensa carrera recorriendo escenarios, en la que destaca una gira de más de 30 conciertos con Juventudes Musicales de España por todo el territorio nacional, acompañada al piano por su hermana Celia, con quien forma el Dúo Millán.

Mientras cursaba sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Mabel no dejaba de lado su pasión por la música. Finalizó sus estudios superiores de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Baleares, bajo la tutela de Pedro Mateo, en donde obtuvo Matrícula de Honor y el Premio Fin de Carrera. Además, en su carrera ha aprendido de maestros de renombre como María Esther Guzmán, José Luis Rodrigo, Emilio Romero y Gerardo Arriaga, y se desplazó hasta Italia para continuar allí estudios de posgrado con Paolo Pegoraro en la prestigiosa Segovia Guitar Academy de Pordenone (Italia).

Y mientras tanto, seguía estudiando. En 2015 se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y completó el Máster de Acceso a la Abogacía en 2017.

Conciertos por todo el mundo

Ningún lugar se ha resistido a la música de Mabel Millán. Ha actuado en salas como el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Teatro Monumental de Madrid, la Fundación Juan March, la Real Academia de San Fernando, el Teatro de la Granja de San Ildefonso, la Biblioteca Nacional de Cataluña o el Palau de la Música Catalana. Eso sólo dentro de España.

Sus ganas de extender su pasión la han llevado a actuar en el Teatro Nacional de Oslo, Noruega; en el Festival de Caroso, en Roma (Italia); en el Festival internacional de Varsovia, en Polonia; en Budapest, Hungría, con el Festival Internacional de Szeged; en el London Guitar Festival y en el North East Guitar Festival en Newcastle, ambos en Reino Unido; en el Tampere Guitar Festival, en Finlandia; o en México, durante el Festival Internacional de Culiacán. También ha recorrido salas de Alemania, Holanda y Portugal.