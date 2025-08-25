TardeAR 25 AGO 2025 - 23:30h.

La colaboradora de ‘Tardear’ ha contado algunos detalles sobre la enfermedad que sufría la actriz

Álex García, “desolado” por la muerte de Verónica Echegui: “No se ha separado del féretro”

La repentina muerte de Verónica Echegui ha dejado en shock al mundo de la interpretación. En ‘Tardear’, Paloma Barrientos ha arrojado algo de luz sobre la enfermedad que la actriz llevaba tiempo combatiendo y que muy pocos conocían.

La periodista ha explicado que Echegui se encontraba en tratamiento, aunque consiguió mantener etapas en las que pudo trabajar con normalidad: “No lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás. Ella, en el proceso, hasta ahora, también ha tenido periodos en los que ha podido trabajar”, aseguró.

Barrientos, visiblemente afectada, ha lamentado profundamente su pérdida y ha insistido en que solo un círculo muy reducido estaba al tanto de lo que estaba atravesando la intérprete. “Ha tenido ingresos... Muy poca gente lo sabía. Y una vez que se ha sabido, pues efectivamente coinciden determinadas cosas, parones profesionales... Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda”, explicó.

Álex García, “desolado” en el tanatorio

Además, un reporterol de ‘TardeAR’ ha informado desde el tanatorio de La Paz, en Alcobendas, donde se vela a Verónica Echegui. Allí ha confirmado la presencia de Álex García, expareja de la actriz durante más de una década, quien permanece en el interior en un profundo estado de abatimiento. Según el programa, el intérprete no se ha separado del féretro en ningún momento desde su llegada.

Según el reportero del programa, Álex García entró al tanatorio en la tarde de ayer, justo cuando trasladaban el cuerpo de Verónica, y desde entonces se ha mantenido junto a ella, evitando en todo momento la exposición pública. “Se encuentra completamente roto”, señalan, al tiempo que subrayan que su deseo es vivir el duelo en la más estricta intimidad, sin ser captado por las cámaras en los accesos al recinto.

Por expreso deseo de la familia, la despedida tendrá lugar mañana a las 11:00 horas en un acto privado y sobrio. Aun así, al tanatorio se han acercado numerosos compañeros y amigos de la actriz, desde rostros conocidos de la interpretación hasta profesionales del ámbito más discreto.