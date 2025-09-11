Redacción Andalucía 11 SEP 2025 - 14:01h.

Un centenar de menores de Jerez estrenan mochilas, material escolar y zapatillas nuevas gracias a la Obra Social del Hospital San Juan Grande

CádizLa vuelta al cole es siempre una carrera de fondo para las familias, pero en muchos hogares supone directamente un quebradero de cabeza. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio de la “cuesta de septiembre” supera los 500 euros por hijo entre uniformes, mochilas y material escolar, una cifra difícil de asumir para quienes atraviesan dificultades económicas.

En el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, un centenar de niños y niñas de entre 2 y 16 años, han podido estrenar esta semana mochila, material y zapatillas deportivas nuevas gracias a la iniciativa puesta en marcha por la Obra Social del Hospital San Juan Grande.

Se trata de familias que habitualmente son atendidas en el Economato Hermano Adrián y que estos días han protagonizado un bonito y animado acto de entrega celebrado en las mismas instalaciones. Allí las familias fueron recogiendo los kits de material escolar que permitirán a sus hijos iniciar el curso en igualdad de condiciones con el resto de compañeros.

La ilusión de la vuelta al cole

Desde la Obra Social destacan que el objetivo no es solo cubrir una necesidad básica, sino también devolver a los menores la ilusión de volver a clase con estrenos, un gesto que para muchos niños pasa desapercibido, pero que en otros hogares se convierte en un lujo.

El acto, que contó con un ambiente festivo, sirvió además para recordar la importancia de la solidaridad en estas fechas, cuando los gastos se multiplican y los recursos de muchas familias no alcanzan.