Redacción Andalucía Agencia EFE 13 SEP 2025 - 19:53h.

Cuatro aves muertas vuelven a levantar sospechas de gripe aviar en el Parque de María Luisa de Sevilla

SevillaTras su reapertura este 12 de septiembre una vez limpiados y desinfectados los estanques, solo un día después, han encontrado más aves muertas en el conocido Parque de María Luisa de Sevilla capital.

El espacio público fue cerrado de forma preventiva el 11 de septiembre por posible gripe aviar, en un caso similar al que llevó a clausurar los jardines del Real Alcázar, sobre los que Sanidad confirmó el brote.

Ahora, la última novedad es que concretamente cuatro nuevos animales han sido localizados sin vida en el entorno verde ubicado junto a la Plaza de España. Lo han confirmado a EFE fuentes municipales.

Patos y palomas han sido retirados por el personal del parque y se mantiene la sospecha de que murieran por la misma enfermedad que los anteriores.

Las lagunas donde viven están balizadas "siguiendo el protocolo de la Junta", según precisan desde el consistorio hispalense. Aunque las aves suelen pasearse por fuera de los estanques.

De hecho, algunas personas les dan de comer, haciendo caso omiso a los carteles colocados en los accesos al recinto sobre no dar alimento a estos animales.

Medidas del protocolo aplicadas

El Ayuntamiento de Sevilla informó de que reabría el parque tras la aplicación de todas las medidas del protocolo frente a la gripe aviar, supervisadas por la Junta de Andalucía.

Con acciones como limpiar y desinfectar los estanques, reforzar la vigilancia, vallado de zonas sensibles, control de la recogida de aves y colocación de cartelería informativa con recomendaciones al público.

Con una superficie de 34 hectáreas, el Parque de María Luisa es el principal pulmón verde de la ciudad y una de las zonas más visitadas de la ciudad.