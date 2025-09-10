Redacción Andalucía Europa Press 10 SEP 2025 - 14:57h.

Recuperan el arma utilizada en el tiroteo de Carmona, Sevilla, que los detenidos tiraron al río Guadalquivir

La búsqueda por las aguas del cauce ha sido "compleja" por las corrientes fluviales de estos días

SevillaYa ha sido encontrada la escopeta usada en el tiroteo del bar ubicado en la urbanización Los Nietos de Carmona (Sevilla). La Guardia Civil la ha recuperado del río Guadalquivir, al que la arrojaron los dos detenidos.

Según han explicado desde el Instituto Armado, tras los arrestos consideraron una pieza "clave" localizar el arma del doble crimen, para así esclarecer los hechos, ocurridos después de otros altercados del presunto autor.

Recordamos que el suceso se produjo el 6 de septiembre a las 16:45 horas en la calle Azahar cuando emergencias recibió un aviso. En él informaban de que había varias personas tendidas en el suelo, abatidas.

De las víctimas alcanzadas por los disparos, dos perdieron la vida y otra resultó herida de gravedad. Posteriormente, los agentes arrestaron a un varón de 39 años y a otro de 27, por su presunta implicación.

"Compleja" búsqueda del arma en el cauce

Así, los agentes descubrieron que los individuos sospechosos se habían deshecho del arma en el río Guadalquivir, tras lo que se activó un dispositivo específico en la zona para rescatarla.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), del guía canino del Servicio Cinológico especializado en búsqueda de armas, patrullas de Seguridad Ciudadana y los propios investigadores de la UOPJ de Homicidios.

La Benemérita ha detallado que la búsqueda de la escopeta ha resultado "especialmente compleja", dado que se amplió "de forma considerable el radio de rastreo" por la posibilidad de que las corrientes hubieran podido desplazarla varios metros de donde fue tirada.

Ha aclarado que la supuesta arma usada en el crimen fue finalmente localizada por el GEAS. Será analizada y puesta a disposición judicial, junto con los detenidos, este 10 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción nº3 de Carmona.