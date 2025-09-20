Redacción Andalucía Europa Press 20 SEP 2025 - 20:14h.

La imagen artística se ha realizado con motivo del centenario de la marca de cervezas Alhambra

"A la mayoría les mueve vivir algo único y su amor por el arte y la cultura", afirma el fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick

GranadaLlamativa escena enmarcada en el 'Retrato Alhambra 1925' la que han protagonizado 2.000 personas que han posado desnudas y pintadas de verde este 20 de septiembre en un campo entre olivos de Granada.

El fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick ha conseguido que los cientos de voluntarios se colocasen sin ropa y completamente repletos de un tono verde oscuro, formando filas y con los brazos en alto.

La iniciativa del artista, su primera en Andalucía, ha tenido lugar con motivo del centenario de la marca de cervezas Alhambra. Muchos de los participantes eran de origen español y británico.

Aunque también habían apuntadas personas de toda Europa, incluso norteamericanos, mexicanos y argentinos. "A la mayoría les mueve vivir algo único y su amor por el arte y la cultura e incluso algunos ya han participado en anteriores instalaciones del artista", explica Alhambra.

En julio, Tunick explicaba en una entrevista con Europa Press que trabajar con el desnudo en el espacio público es "como una explosión de vida que se enfrenta a sociedades conservadoras".

Tunick había estado trabajando en este concepto desde 2010, buscando el tono perfecto de verde que "corresponda con el color de los muros de la Alhambra". Lo encontró en las afueras de la capital granadina.

Fue durante un viaje en furgoneta desde Madrid, donde le sorprendió el apagón masivo que dejó a España sin luz ni comunicaciones el 28 de abril: "Estaba explorando lugares para hacer la instalación, y mientras conducía vi unas montañas hermosas llenas de olivos".

"Me gustan las posiciones muy simples"

Observó que "todos estaban alineados como una banda de música. Era como una banda o una fila de personas esperando entrar a un evento deportivo, o incluso como una pintura de Piet Mondrian. Era tan surrealista que los olivos me recordaban a eso", relató.

No es la primera ocasión en la que el artista trabaja en España, ya que ha desarrollado su arte en Valencia, San Sebastián y Barcelona. Explicaba que no contrata a profesionales porque "es un intercambio".

"Necesitaría ser Jeff Bezos o Elon Musk para pagar a todos esos modelos. Por eso me encanta trabajar con gente que no es profesional", comentaba entre risas, antes de agradecer el apoyo de cervezas Alhambra.

"Los modelos profesionales tienden a posar demasiado y a hacer todas estas posiciones raras a las que no estoy acostumbrado, y a mí me gustan las posiciones muy simples", agregaba.