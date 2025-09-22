Redacción Andalucía 22 SEP 2025 - 00:01h.

La Escuela Municipal del Carnaval de Cádiz abrirá sus puertas el 20 de octubre, ofreciendo 80 plazas gratuitas para niños y niñas de 8 a 16 años

La iniciativa combinará historia, cultura y formación artística para garantizar el futuro de la fiesta más emblemática de la ciudad

Compartir







CádizCádiz ha dado un paso decisivo para proteger y transmitir su legado carnavalesco a los más pequeños de la ciudad con la creación de la primera Escuela Municipal del Carnaval. La iniciativa, que se hará realidad el próximo 20 de octubre, es gratuita y está destinada a niños y niñas de entre 8 y 16 años.

Un proyecto que nace con el objetivo de fomentar la cantera de la fiesta y garantizar que la tradición siga viva en las próximas generaciones.

El curso inaugural ofrecerá 80 plazas y se desarrollará en 32 sesiones, de lunes a jueves, hasta el 25 de junio, exceptuando las vacaciones escolares. Las inscripciones estarán abiertas del 18 al 30 de septiembre, y los interesados podrán tramitar su solicitud en la web del Ayuntamiento o en la Delegación de Fiestas y Carnaval.

Dando forma a la cantera

Durante la presentación del curso, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, destacó que la escuela es “una iniciativa que responde a nuestro compromiso de fomentar la cantera del Carnaval y garantizar el futuro de la fiesta”. El alcalde, Bruno García, coincidió en que se trata de “un paso al frente en nuestro compromiso de cuidar a la cantera de la fiesta y trabajar en el futuro, de la mano de una institución docente como la Universidad de Cádiz”.

La escuela se desarrollará en colaboración con la Cátedra de Carnaval de la Universidad de Cádiz, el Aula de Cultura del Carnaval y la Fundación Cajasol, y contará con un equipo de coordinadores y tutores especializados en distintas disciplinas artísticas. Además de aprender teatro, canto, percusión, guitarra y técnicas de autoría de agrupaciones, los alumnos podrán formarse en maquillaje, costura y artesanía, esenciales para la creación de disfraces y escenografías.

PUEDE INTERESARTE Cádiz premiará a los jóvenes que den negativo en los controles de alcoholemia

El temario del curso no se limita únicamente a la práctica artística. También se profundizará en la historia del Carnaval, desde sus raíces en antiguas festividades paganas —bacanales, saturnales y lupercales— hasta su consolidación como una fiesta heredera del cristianismo, tal como explicaba Julio Caro Baroja, para quien el Carnaval “autoriza, de hecho, la satisfacción de todos los apetitos que la moral cristiana, por medio de la Cuaresma, refrena acto seguido”, otorgándole una significación social y psicológica única.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fiesta de Interés Turístico Internacional

La formación permitirá que los más jóvenes conozcan la evolución del Carnaval de Cádiz en la actualidad, considerado Fiesta de Interés Turístico Internacional, con una duración que se extiende desde el pre-carnaval, con los preparativos de las agrupaciones, hasta los diez días festivos que van del jueves anterior al miércoles de ceniza hasta el domingo de piñata.

Con esta escuela, Cádiz aspira a que la fiesta no solo se viva en la calle y los escenarios, sino también desde el conocimiento profundo de su historia, su cultura y sus técnicas artísticas, asegurando así que la tradición se mantenga y se renueve al mismo tiempo.