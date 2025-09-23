La madre de Brett Dryden defiende que se habría actuado de una manera diferente si el fallecido fuese de nacionalidad española

La familia de Brett Dryden, el británico de 35 años hallado muerto el año pasado en una vivienda de Mojácar (Almería), ha pedido que se reabra la causa, que ha cerrado un juez instructor al interpretar que faltan pruebas por analizar, ya que la muerte del joven podría responder a un homicidio.

El cuerpo sin vida de Dryden fue encontrado sobre las 23:00 horas del 21 de julio de 2024 en una casa del callejón de la Mora, en la zona de Ventanicas-El Cantal de Mojácar, donde residía desde hacía unos cinco años.

Presentaba una herida inciso-contusa de entre cinco y seis centímetros en la frente y en el domicilio había restos de sangre, lo que hizo abrir diferentes líneas de investigación que han conducido a fijar como principal hipótesis que el joven murió por una embolia pulmonar.

La familia duda de la investigación

Estos datos fueron contestados por la familia de Dryden, que además de iniciar una campaña para exigir más informes porque consideraron que se ha investigado poco por la nacionalidad británica de la víctima, trasladaron el cuerpo para una segunda autopsia en su país.

La familia ha argumentado sus dudas en la herida que presentaba el cadáver y en la desaparición de objetos personales como dinero en efectivo y han lamentado que no se hayan utilizado las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia que habrían captado a tres personas saliendo de la casa del joven.

Aunque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería) mantuvo la investigación abierta a instancias de la Fiscalía, la familia del joven ha informado a EFE de que un nuevo juez instructor ha decidido el archivo provisional de la causa pese a que no se han completado todas las diligencias.

Consideran que el archivo provisional de la causa es prematuro

En un informe remitido a EFE, el letrado que representa Sandra Adams, la madre del fallecido, ha apuntado que quedan por recibirse informes como el informe completo de criminalística sobre la extensa toma de muestras de sangre y huellas en el lugar donde apareció el cadáver para poder determinar líneas de investigación.

Adams ha insistido en que el archivo provisional de la causa es prematuro, ha defendido que se habría actuado de una manera diferente si el fallecido fuese de nacionalidad española y ha reclamado que se reabra la causa