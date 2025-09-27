Jared Leto, la auténtica revolución de la Cómic-Con de Málaga con el adelanto de 'Tron:Ares'

Jared Leto ha sido la sorpresa que ha traído la Cómic-Con a Málaga con el adelanto de 'Tron:Ares'

Comienza la Comic-Con Málaga con largas colas de héroes y villanos y fotos a 90 euros

MálagaJared Leto ha puesto en pie al 'Hall M' de la San Diego Cómic-Con Málaga durante el panel de 'Disney: Tron Ares', donde 3.000 emocionados visitantes han podido disfrutar de los adelantos en exclusiva de 'Tron:Ares', que llega a los cines el próximo 10 de octubre. "Para mí, Tron es como Star Wars. Si no estuviera en el escenario, estaría con vosotros en la audiencia (...) La vi cuando tenía doce años y es emocionante estar aquí arriba hablando de la película", reconocía el actor entre gritos y aplausos de los fans.

Durante el panel --que duraba unos 40 minutos-- compartía escenario con el director de la película, el noruego Joachim Ronning, su coestrella, la británica Jodie Turner Smith, y Álex de la Iglesia, que era el maestro de ceremonias.

Jared Leto, la auténtica revolución de la Cómic-Con de Málaga

Tras horas de espera, Leto ha relatado algunas de las dificultades de interpretar a Ares en el filme, "un programa muy eficiente" y "realmente estoico", con una "simplicidad" a la que "no está necesariamente acostumbrado.

A su vez, ponía el foco en aspectos positivos, como el hecho de haber podido ponerse el traje de 'Tron', un "cabronazo muy pesado" con el que se lo pasó "genial". Incluso hacía algún guiño a su faceta como músico dirigiendo a la multitud para que le mandaran un 'hola' a Jeff Bridges, que no ha asistido a la Cómic-Con. Bridges es otra de sus coestrellas en la película y único actor que repite del reparto de 'Tron' (1982) y de 'Tron:Legacy' (2010).

"Nos lo pasamos muy bien y espero que la gente sienta lo apasionados que estábamos con la película. Espero que os lo paséis muy bien cuando la veáis", recalcaba.

Otra de las imágenes de las que podían disfrutar los asistentes ha sido el videoclip de una de las canciones que el grupo Nine Inch Nails ha compuesto para la banda sonora de la película, 'As Alive As You Need Me To Be'.

La Comic-Con impulsa la economía de Málaga con millones de euros en retorno

Málaga vive estos días una auténtica explosión cultural y económica gracias a la celebración de la Comic-Con, que ha convertido a la ciudad en capital europea de la cultura pop y que es la primera ciudad fuera de EEUU que la acoge en la historia.

La cita ha reunido a decenas de miles de visitantes, con hoteles prácticamente llenos y un notable incremento en el consumo en bares, restaurantes y comercios. El Palacio de Ferias y Congresos se ha transformado en epicentro de la convención, acogiendo tanto las actividades para el público como encuentros entre empresas del sector creativo, que buscan nuevas oportunidades de negocio.

Según estimaciones municipales, el impacto económico del evento podría situarse en torno a varias decenas de millones de euros, lo que refuerza la apuesta institucional por atraer grandes convenciones. Además del retorno directo en ingresos, la Comic-Con proyecta la imagen de Málaga como destino internacional para el turismo cultural y de ocio.