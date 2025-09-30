Rocío Amaro 30 SEP 2025 - 11:23h.

El brote de gripe A y covid deja cuatro fallecidos y 22 contagios en el Centro de Día para Personas Mayores Tristán , en el municipio sevillano de La Algaba, donde ya se han activado los protocolos

La dirección del centro asegura que se están cumpliendo todas las medidas sanitarias y transmite un mensaje de tranquilidad a las familias de usuarios

SevillaUn brote de infección respiratoria aguda registrado en el Centro de Día para Personas Mayores Tristán, en el municipio sevillano de La Algaba, ha provocado cuatro fallecimientos y hasta 22 personas afectadas, según informó este martes la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Su consejera, Rocío Hernández, ha explicado que se trata de un brote con casos indistintamente de gripe A y Covid-19.

De acuerdo con la Junta, seis residentes requirieron hospitalización, de los que solo uno continúa ingresado en la actualidad. Otros dos ya han recibido el alta y una de las personas fallecidas no llegó a ingresar en el hospital. La Consejería indicó además que se ha activado el protocolo de actuación frente a infecciones respiratorias agudas en centros residenciales, en vigor desde julio de 2023, con medidas de aislamiento, refuerzo de la vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios sanitarios.

El brote se produce además en plena campaña de vacunación de la gripe y la Covid-19, que este año se administra de forma conjunta en los grupos más vulnerables, como mayores de 60 años y personas con patologías previas, con una aplicación progresiva al resto de colectivos de riesgo en las próximas semanas.

La versión del centro

Desde el Centro de Día para Personas Mayores Tristán han matizado algunos de los datos difundidos por la Junta. Alba Sánchez, directora del centro, ha explicado a las puertas de la residencia, que los casos confirmados de gripe A ascienden a ocho, de los cuales tres han derivado en fallecimientos en el hospital. Un cuarto residente, de más de 90 años y con patologías previas, también ha fallecido, aunque en este caso "no existe confirmación diagnóstica de gripe A", asegura, por lo que lo consideran un caso, de momento, sospechoso.

En cuanto a las cifras de afectados, Sánchez aclara que no puede hablarse de 22 contagios confirmados: "Lo que hicimos fue elaborar un listado con personas que presentaban síntomas compatibles, porque se nos pidió, pero en ningún caso se les hizo un cribado específico. Por tanto, hablamos de posibles síntomas, no de diagnósticos".

La directora ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias: "La situación aquí está bien, todo está normalizado y ahora mismo no tenemos a nadie con síntomas. Se han seguido todos los protocolos desde el principio y todo está controlado". Actualmente, el centro atiende a 50 usuarios.

Inicio del brote y medidas aplicadas

El primer ingreso hospitalario de un residente con síntomas compatibles se produjo a comienzos de septiembre, y poco después se confirmaron otros dos positivos en gripe A. A partir de ese momento, la dirección comunicó los casos a las autoridades competentes y se activó el protocolo de vigilancia y recomendaciones.

Según detalla la directora, el centro no ha vivido un aislamiento estricto como el que se aplicó en la pandemia de Covid-19. "El personal sí ha llevado mascarilla por recomendación, pero no hemos podido prohibir las visitas de los familiares. Se ha intentado cuidar al máximo que no fuera a más, y creemos que así ha sido", apunta Sánchez.

De los ocho casos confirmados de gripe A, además de los tres fallecidos, otros cinco residentes han recibido ya el alta médica. "Hay que tener en cuenta que hablamos de población muy vulnerable, con patologías crónicas, lo que aumenta el riesgo en estos episodios", recuerda la responsable del centro.

Coincidiendo con la campaña de vacunación

El brote coincide con el arranque de la campaña de vacunación antigripal en Andalucía, que este año se aplica de forma conjunta con la dosis frente a la Covid-19 en los colectivos más vulnerables. La Junta subraya que el objetivo es reducir riesgos en una población especialmente sensible y prevenir complicaciones derivadas de las infecciones respiratorias.

Mientras tanto, desde el Centro de Día para Personas Mayores Tristán insisten en que se han seguido todos los protocolos sanitarios y que, en la actualidad, la situación está bajo control: "Sentimos muchísimo la pérdida de nuestros residentes, pero podemos garantizar que estamos actuando con el máximo rigor y cumpliendo con todas las recomendaciones", concluye Sánchez.