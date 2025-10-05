Daniel Madrigal, un joven deportista de Jaén con una lesión medular que sueña con ser paralímpico

Rocío Amaro 05 OCT 2025 - 12:00h.

Daniel Madrigal, un joven de 27 años de Jaén, perdió la movilidad tras un accidente con su moto y ahora sueña con competir en triatlón adaptado

Una carrera y marcha solidaria, organizada por la Fundación Somos Instantes, busca recaudar fondos para su equipamiento deportivo especializado

Compartir







JaénA los 25 años, la vida del jienense Daniel Madrigal cambió por completo. Un accidente de moto, una carretera en mal estado y una grieta inesperada le dejaron con una lesión medular. De la noche a la mañana su mundo se transformó por completo y pasó de ser un joven activo, trabajando como taxista y preparando oposiciones a Policía Nacional, a depender de una silla de ruedas.

“Al final, nada de lo que hacía anteriormente pude retomarlo”, reconoce Daniel, que durante su estancia de diez meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo redescubrió su pasión por el deporte. La natación, que había practicado desde pequeño, volvió a ser su refugio, y poco después probó nuevas modalidades adaptadas, como el handbike, la bicicleta de mano para personas con movilidad reducida de cintura para abajo. Fue entonces cuando surgió un nuevo desafío para él: el triatlón paralímpico.

Pero esa ilusión se encontró, por si fuera poco, con un nuevo obstáculo. El material especializado tiene un alto coste económico y no está al alcance de cualquier bolsillo. “Una handbike cuesta cerca de 10.000 euros y una silla de atletismo otros 5.000 o 6.000”, explica Daniel. Ese es el precio de su sueño, que empezó a desvanecerse. Sin embargo una vuelta de tuerca bastante solidaria le ha devuelta la ilusión.

Una marcha solidaria para recaudar fondos

A través de la Fundación Somos Instantes de Jaén, Daniel y su equipo están organizan una marcha y una carrera solidaria para recaudar fondos y cubrir los gastos del equipamiento que necesita y de las competiciones a las que podrá ir apuntándose. Será el próximo domingo 28 de septiembre, a las 10:30 horas, en el complejo deportivo de Las Fuentezuelas de Jaén, donde todo el que quiera podrá acompañar y apoyar a Daniel.

PUEDE INTERESARTE Drama en Jerez: muere un joven al dispararse por accidente con una escopeta

Una iniciativa que acerca a Daniel a su nuevo futuro, a la idea que tuvo que cambiar de repente cuando casi todo se esfumó sobre dos ruedas. Pero aquel día de marzo de 2024 no solo volvió a nacer él si no que volvieron a nacer sus ideas, sus metas, sus gustos y sus oportunidades.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con todo este movimiento, este joven jienense quiere también crear conciencia sobre la importancia del deporte inclusivo: “quiero que la gente vea que, al final, es posible tener una nueva vida; la silla va en el culo, no en la cabeza”, dice Daniel, con la energía que le caracteriza y con la que ha convertido la adversidad en motivación.