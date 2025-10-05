Agencia EFE 05 OCT 2025 - 19:44h.

"Estamos ya en la parte de ofrecer y aportar las soluciones", ha recordado en Cádiz el consejero de Presidencia Antonio Sanz

Reiterando la "transparencia" con la que llevan la situación, Sanz ha remarcado que ya han "pedido disculpas" a las afectadas

CádizDespués de detectarse los fallos en el programa andaluz de cáncer de mama, concretamente por el retraso en el cribado a mujeres, la Junta de Andalucía asegura que actúa para "aportar soluciones" tras lo ocurrido en la comunidad autónoma.

Así se ha expresado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. El objetivo ahora es "culminar" las llamadas a las 2.000 personas posiblemente afectadas en el proceso de detección precoz, como Natividad.

Ella reconoció que "psicológicamente no te quedas bien", tras haber tenido que esperar cinco meses para conocer su diagnóstico. Sanz, en declaraciones a medios en Cádiz, donde ha asistido al campeonato de Sail GP, ha insistido en que trabajan "con transparencia".

"Ofrecer y aportar soluciones"

"Hemos actuado, por un lado, reconociendo que había un problema; en segundo pidiendo disculpas y en tercer lugar buscando y aportando soluciones. En este momento estamos ya en la parte de ofrecer y aportar esas soluciones", ha indicado.

El consejero ha querido trasladar "un mensaje claro de compromiso, tranquilidad y seguridad a las personas que están pendientes de las pruebas oportunas del cribado de cáncer de mama" porque "se va a responder y actuar con responsabilidad".