Ana Rosa, indignada ante los retrasos en diagnósticos: "Yo he tenido cáncer de mama, ¿Cómo puede ser esto?"

telecinco.es 03 OCT 2025 - 11:36h.

Ana Rosa que ha superado dos veces el cáncer de mama, reacciona a los retrasos en los diagnósticos en Andalucía

La Junta de Andalucía defiende que está dando "la cara" y que está contactando con 2.000 mujeres tras el fallo en el cribado de cáncer de mama

Compartir







La Junta de Andalucía ha admitido el error y pedido perdón a las afectadas por los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama. Su presidente, Juanma Moreno, ha anunciado que citarán de manera urgente a las mujeres implicadas. Son hasta 2.000 las afectadas, citadas hace dos años para un cribado del que nunca recibieron los resultados. En muchos casos, esos retrasos han agravado la enfermedad, por lo que la asociación de afectadas prepara un encuentro con los responsables de la consejería y se plantea una demanda colectiva para depurar responsabilidades.

Ana Rosa Quintana, que ha superado en dos ocasiones un cáncer de mama, ha reaccionado con dureza a lo sucedido: "Se van a llamar a las 2.000 mujeres una por una, que se van a estudiar los cribados desde hace 3 años, pero lo importante es saber qué ha pasado, por qué ha pasado, quiénes son los responsables. La gestión de la consejera inicialmente ha sido un desastre. Me está recordando mucho a la ministra de Igualdad. A lo mejor esta consejera tiene que presentar su dimisión".

Ana Rosa: "Estamos hablando de cáncer de mama, que en un año puede evolucionar hasta una metástasis"

Sobre la gestión de la consejera, ha añadido: "En vez de quitarle importancia, diga usted ‘discúlpenme’. Esperemos que sea la primera noticia que tenía, porque si tenía noticias anteriores es más grave. Vamos rápidamente a ver qué ha pasado, porque estamos hablando de cáncer de mama, que en un año puede evolucionar hasta una metástasis".

Por último, la presentadora apuntó en directo en 'El Programa de Ana Rosa: "Yo creo que esto tiene que seguir teniendo consecuencias. Que yo he tenido un cáncer de mama, claro, de repente dices: por favor, ¿Cómo puede ser esto? Si ya le han hecho la prueba, es descolgar un teléfono y decir: venga usted a seguir haciéndose pruebas".