Polémica en Andalucía por el retraso en el cribado de cáncer: "A mí me lo dijeron en una llamada por teléfono"

Cristina Fernández David Jiménez 01 OCT 2025 - 17:03h.

La Asociación Amama ha denunciado el diagnóstico tardío de algunas pacientes con cáncer de mama en Andalucía

Tres mujeres, tres formas de sobrellevar el cáncer de mama: "La actitud positiva no hace que se venza la enfermedad"

Compartir







Cristina es una de las 25 pacientes 'víctimas' de la polémica destapada en Andalucía por la Asociación Amama que ha denunciado el diagnóstico tardío de algunas pacientes con cáncer de mama con consecuencias para su salud. Cristina se notó un bulto y "hombre, después de un año y pico, me hicieron la ecografía era maligno, la biopsia ya lo confirmó, un tumor doble me han quitado. Dos centímetros más uno y con metástasis en el anglio centinela". A Anabel no le ha llegado ningún perdón, como ella dice, sino "un cáncer de mama por una llamada de teléfono, que es muy fuerte. Lo que no ha llegado es un perdón".

El caso está ya en manos de la Fiscalía que va a investigar si hubo o no fallos en el protocolo de la detección precoz. El gobierno andaluz reconoce cuatro casos y asegura que ya se está trabajando para solucionar el problema.

PUEDE INTERESARTE La emotiva campaña contra el cáncer de mama: los familiares de las pacientes y las supervivientes toman la palabra

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este miércoles cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los retrasos que se conocen hasta el momento de pruebas diagnósticas con demoras dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama y le ha pedido "afanarse en localizar los errores". "La Consejería no está para cambios y sí para trabajar con más ahínco y determinación", ha subrayado Moreno, que ha pedido "disculpas" y ha lamentado "profundamente" lo ocurrido.

En el turno de preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Moreno ha reconocido que la Consejería "no sabe" el número de casos de mujeres que se han podido ver afectadas por los retrasos por lo que ha pedido a la Asociación Amama --a través de la cual se han dado a conocer los casos-- que "nos ayude" a "localizar a las afectadas". En este punto, y ante la reunión de este mismo miércoles de Amama con el PSOE, ha instado a la asociación a que "hoy mejor que mañana" se reúne con la Consejería.

Igualmente, ha asegurado que "no tengo conocimiento" de "atasco" alguno en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en lo relacionado con el cribado del cáncer de mama y ha reiterado que la Consejería está "revisando uno a uno" los mecanismos del protocolo del cribado para evitar que se vuelvan a producir estos retrasos y para incluir a las mujeres que se hayan podido ver afectadas en un "circuito preferente" anunciado esta misma mañana por la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El presidente de la Junta ha pedido a las mujeres que sigan confiando en el cribado de cáncer de mama porque "salva vidas". Cada año se invita a medio millón de mujeres y de enero a agosto se han diagnosticado 1.800 casos de cáncer de mama.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El caso de estas demoras ha llevado al Defensor del Paciente a solicitar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "dejación de funciones".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El Defensor del Paciente sostiene que se ha producido una "clara dejación de funciones" lo que ha puesto, a su juicio, en "grave riesgo" a las mujeres que "pueden agravarse, extenderse o perder como mínimo sus pechos por esa acción negligente de la Junta de Andalucía".

En su petición a la Fiscalía, la entidad argumenta que "cuando se pone un programa de detección o prevención hay que cumplirlo sin excusas ni retrasos. El incumplimiento de estos programas sólo cuestan sufrimiento y dinero a la sanidad pública". La consejera ha reiterado su petición "a las mujeres que puedan estar en esta situación, independientemente del número, que se pongan en contacto con el SAS para entrar en ese circuito preferente una vez revisada su historia".

La importancia de la cercanía de la familia en los casos de cáncer

Por otro lado, hoy se ha presentado una campaña de la asociación española contra el Cáncer en la que los familiares y amigos toman la palabra. Para las personas diagnosticadas de cáncer resulta fundamental el apoyo de quienes están cerca.

En la campaña, sumamente emotiva, los abrazos celebran las palabras. Bajo el lema 'Me tomo a pecho' se dejan a la vista algunos de los mantras que rodean a las víctimas del cáncer. Como eso que se dice de que sean fuertes, cuando eso no está en sus manos.

También subrayan el valor, en muchos de los casos, de los propios enfermos, que son los que alientan a las propias familias para que no se vengan abajo, en una muestra de valor encomiable. "Muchas veces eras tú la que nos animaba a todos", porque son muchos los pacientes que "miran, cara a cara, lo que les toca vivir".

A Fernando su hija de 12 años le dijo mirándole a los ojos: "Esto lo vamos a superar juntas"

Como Fernanda, que asumió desde un primer momento que lo suyo no tenía cura. "En mi caso me dijeron que no tengo cura y que lo que intentan hacer es cronificar la enfermedad". Fernanda lleva ocho años en tratamiento. Poco después del diagnóstico su hija de solo 12 años le dijo, mirándole a los ojos: "esto lo vamos a superar juntas". Una frase que, a veces, cura tanto el espíritu como la medicina el cuerpo. En el anuncio, su hija de 12 años, aparece con su hermano. "Te queremos mucho", le dice, ante una Fernanda emocionada.

En el spot los familiares dejan claro que se toman a pecho que las personas con cáncer necesiten "que te abracemos y te cuidemos".

Teresa: "Mi ángel de la guarda fue mi hermana"

Teresa padeció cáncer con 28 años. Se curó, pero sigue ligada a la asociación para mostrarse como ejemplo de esperanza. "Se puede sobrevivir y salir adelante, incluso ser madre, como fui yo"

En el anuncio aparece su hermana, "mi ángel de la guarda. Durante la enfermedad me acompañó en todo momento". Y en el anuncio le dirige estas palabras. "Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte".

Ninguna paciente sabía lo que el familiar o amigo elegido iba a pronunciar. "Todas las frases que se decían valían para todas las que estábamos allí", reconocen las pacientes "porque es una manera de hacernos entender que nos entendían.

Poderosa certeza para seguir afrontando con luz en la mirada la vida que aún espera.

Como dice Fernanda. "Yo tengo cáncer metastásico, pero estoy estupenda". Nada más que decir.