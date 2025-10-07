Rocío Amaro 07 OCT 2025 - 16:36h.

Una madre de San Fernando, Cádiz, alerta de que un hombre de unos 60 años intentó atraer a sus hijos hacia un coche negro y los siguió hasta el portal de su casa

La Policía Nacional investiga los hechos tras la denuncia de la familia, que ha aportado una descripción del sospechoso y un retrato robot elaborado con inteligencia artificial

CádizUna familia de San Fernando, Cádiz, ha denunciado ante la Policía Nacional un supuesto intento de secuestro frustrado en la tarde del pasado domingo en el entorno del Parque Sacramento. Según el testimonio de la madre, que ha compartido publicamente en redes sociales, un hombre de entre 60 y 70 años intentó atraer a sus dos hijos menores hacia un coche negro y, tras no conseguirlo, los siguió hasta el portal de su casa.

Los hechos se produjeron alrededor de las 19:30 horas, a plena luz del día, cuando los menores, de unos 12 años, jugaban cerca de su domicilio. El individuo, que conducía un coche negro con el piloto trasero derecho roto, habría llamado repetidamente a los niños desde el interior del vehículo. Ante la negativa de los menores a acercarse, el hombre bajó del coche y comenzó a seguirlos hasta la entrada del bloque, según el relato de la madre.

El padre, alertado por sus hijos, bajó de inmediato a la calle y se topó con el presunto acosador, quien trató de justificarse alegando que solo quería preguntar por un patinete similar al que portaban los pequeños. Poco después, el hombre abandonó el lugar antes de que pudiera obtenerse más información sobre su identidad o la matrícula del vehículo.

Un testimonio público para alertar a otras familias

"Estuvo llamando a mis hijos a su coche, pero como no le hicieron caso y huyeron hacia el portal, se bajó y los siguió" relata la madre en un video que ha compartido en su cuenta de Instagram. Cuando el padre de los niños apareció en escena, "puso la excusa de que quería preguntar por un patinete que llevaban", continúa. "Hay que ser muy cerdo para seguir a dos niños", denuncia visiblemente afectada por lo ocurrido.

La mujer decidió compartir el suceso en redes sociales pocas horas después de los hechos con el objetivo de alertar a otros padres del municipio. Una publicación que ha generado una oleada de mensajes de apoyo y preocupación, además de servir como advertencia para extremar la vigilancia en parques y zonas infantiles de la ciudad. "Es importante que los padres seamos muy pesados con los niños, aunque creamos que ya saben que no se deben ir con nadie, hay que insistir", señala.

Denuncia ante la Policía Nacional

Un día después del desagradable suceso, ambos progenitores acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando para presentar la correspondiente denuncia. "Nos han tratado genial, pero la verdad es que poco podían hacer porque tenemos pocos datos", explica la madre. Aun así, los agentes han iniciado una investigación y, con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, han elaborado un retrato robot del sospechoso que coincide "en un 80%" con la descripción aportada por el padre.

Según esa descripción, el hombre tendría entre 60 y 70 años, cabello canoso, barba larga, aspecto desaliñado y un marcado acento gaditano. Conducía un coche negro, presumiblemente de tamaño medio, con el piloto trasero derecho roto.

La Policía mantiene la investigación abierta y ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al individuo. Cualquier persona que pudiera haber visto un vehículo con esas características o presenciado una conducta similar en la zona puede ponerse en contacto con el 091 o acudir a dependencias policiales.

Los niños supieron reaccionar y reconocer el peligro

Los padres destacan la rápida reacción de sus hijos, que lograron reconocer la situación de peligro y refugiarse en casa antes de que el individuo pudiera acercarse. "El comportamiento de los niños fue clave para evitar una tragedia", admiten, orgullosos de la prudencia que mostraron pese al miedo vivido.

Tras los hechos, la familia, aunque pide tranquilidad, insisten en la necesidad de concienciarse de la existencia de estos peligros. "No queremos crear alarma, pero sí recordar que este tipo de cosas pueden pasar y que debemos estar atentos", insisten.