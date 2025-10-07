Rocío Amaro 07 OCT 2025 - 16:04h.

La rápida actuación de tres agentes de la Policía Local de Los Barrios, en Cádiz, evitó la tragedia

Tanto el Ayuntamiento como vecinos del municipio gaditano han destacado la valentía y profesionalidad de los agentes

CádizUn hombre de unos 30 años de edad ha estado a punto de perder la vida en plena calle del municipio de Los Barrios, en Cádiz, tras sufrir un episodio de asfixia provocado por la correa de su mochila. La rápida intervención de unos agentes de la Policía Local evitó lo que podría haber sido una tragedia.

Según explican desde el cuerpo, los hechos ocurrieron hace unos días por la tarde, cuando varios avisos a la jefatura alertaron de que un varón yacía inconsciente en la vía pública, sin responder a estímulos. Al llegar a la calle La Plata, los agentes localizaron al joven, identificado posteriormente como R.N.P.O., de complexión fuerte, con signos evidentes de estrangulamiento parcial y una marcada coloración azulada en el rostro. La correa de su mochila le estaba rodeando el cuello, al parecer de forma involuntaria, impidiéndole respirar con normalidad.

La rapidez y precisión de la actuación policial fueron claves. Uno de los agentes retiró la mochila de inmediato y liberó las vías respiratorias del afectado, que se encontraba al borde de la asfixia. Seguidamente, los policías colocaron al hombre en posición lateral de seguridad mientras solicitaban de forma urgente la presencia de los servicios sanitarios. Tras la primera asistencia médica, fue trasladado al Hospital Punta Europa de Algeciras, donde quedó bajo supervisión profesional.

Reconocimiento al trabajo y la entrega de los agentes

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila, ha felicitado públicamente a los agentes por su actuación, destacando que "supieron actuar con rapidez y eso permitió evitar un desenlace trágico", asegura. "Han demostrado una vez más la dedicación constante del cuerpo de Policía Local de Los Barrios al servicio de la ciudadanía", concluye el concejal en un comunicado compartido en las redes sociales del Ayuntamiento de Los Barrios. Por su parte, el nuevo Subinspector Jefe del cuerpo policial se ha querido sumar al reconocimiento público, "subrayando la implicación y profesionalidad demostradas durante la intervención".

Los vecinos del barrio no han tardado en expresar su agradecimiento y admiración a los agentes a través de las redes sociales. Una de las residentes del entorno asegura que fue testigo del desmayo y destaca que "de los tres agentes que intervinieron, uno de ellos ya ha salvado la vida de un ciudadano en otra ocasión, cuando le dio un infarto. Su valentía y entrega vuelven a quedar demostradas. Debían ser propuestos para recibir la Medalla al Mérito de la Policía Local, en reconocimiento a su ejemplar actuación y compromiso con la vida y la seguridad de los ciudadanos", comenta.

Otra vecina recuerda cómo la Policía Local siempre ha estado atenta a las emergencias del barrio: "Hace días tuve necesidad de ellos porque se cayó mi marido y de inmediato vinieron. Siempre están pendientes, y hoy hemos visto una vez más cómo su intervención marca la diferencia".

La actuación no solo salvó la vida del joven afectado, sino que también garantizó la custodia de sus pertenencias personales, que los agentes entregaron a los familiares de manera segura, "demostrando un compromiso integral con la ciudadanía".