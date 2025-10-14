Gonzalo Barquilla 14 OCT 2025 - 18:20h.

La hermana de Mari Cielo Cañavate, desaparecida en Hellín en 2007, lamenta que no se haya hecho justicia y no haber podido encontrarla

"Hoy hace 18 años que todavía no sabemos dónde estás, hermana mía, pero para mí no ha pasado el tiempo. Sigo en ese 10 de octubre del 2007, en un bucle. Un bucle de preguntas sin respuesta, de añoranza y de pena. Un maldito decidió acabar no sólo contigo, sino con una familia entera. Cuánto te echo de menos. Qué solos hemos estado y estamos en esta lucha. No se te ha hecho justicia ninguna".

Estas fueron las palabras que publicó en redes sociales el pasado viernes la hermana de Mari Cielo Cañavate Valverde, la albaceteña de 36 años cuyo rastro se perdió el 10 de octubre de 2007, hace 18 años, en la localidad de Hellín. La joven desapareció en extrañas circunstancias y la que se supone que era su pareja sentimental de entonces, un hombre que residía también en la zona, fue encarcelado tras ser acusado de haberla asesinado. Sin embargo, solo permaneció unos meses entre rejas.

La familia se vio inmersa en un profundo dolor por una pérdida irreparable. El cuerpo de la joven nunca fue localizado y sus seres queridos no encontraron justicia, como han subrayado en numerosas ocasiones. Más de 2.000 personas han reaccionado al texto que compartió en Facebook Sara Lucía, la hermana de Mari Cielo.

El caso de Mari Cielo Cañavate: de su desaparición a la condena y absolución del acusado de su muerte

SOS Desaparecidos mantiene vigente una alerta de búsqueda por la desaparición de la hellinera. Según ha explicado este martes al portal web de 'Informativos Telecinco' Joaquín Amills, el presidente de la asociación, "el caso de Mari Cielo es uno de los casos más crueles e incomprensibles que hay".

La joven de entonces 36 años (hoy tendria 54), madre de dos hijos, fue en la mañana del 10 de octubre a llevar a su hijo pequeño al colegio acompañada de su hermana Rosa. A ella le dijo que luego había quedado con su pareja sentimental, Francisco. Entonces, poco después se perdió su rastro. "Diversos testigos dijeron haberla visto con este hombre, que fue imputado, condenado y absuelto. Mantenían una relación muy problemática", explica Amills.

"Mari Cielo le había comentado a su padre en diversas ocasiones que había tenido problemas con él. Incluso llegó a decirle pocos días antes: 'Papá, si llego a desaparecer, tu me buscarás, ¿verdad?'. Muchos testigos afirmaron haber visto al acusado en Hellín. Incluso hubo testigos que aseguraron haber visto a Mari Cielo en el coche de este individuo en la glorieta de Pozohondo, que daba acceso a una finca de su propiedad. Sin embargo, se tardó mucho tiempo en investigar los hechos como un crimen", agrega Amills, que afirma que "se tardó casi un año" para que el caso recayera en manos de la Policía Judicial de la Policía Nacional.

"Con todas las pruebas y los testigos que hubo, en noviembre de 2011, la Audiencia Provincial de Albacete condenó a este individuo a 15 años de prisión por homicidio. Pero, curiosamente, y lo rarísimo de todo esto, es que al cabo de unos cinco meses, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha revocó la sentencia y dictó su absolución porque consideraba que no había pruebas de cargo", precisa el presidente de SOS Desaparecidos. "Y no solamente eso, sino que, en enero de 2013, el Tribunal Supremo confirmó la absolución del hombre y condenó a la familia de Mari Cielo al pago de las costas del recurso. Me acuerdo de una frase que repetía su padre, Antonio Cañavate, que decía que a partir de ese momento dejó de creer en la justicia", añade Amills.

Francisco negó mantener una relación estable con Mari Cielo y siempre se desvinculó del caso. Tras su liberación, se mantuvo alejado de los focos. Esa es la realidad de esta familia "que no ha parado de luchar, de exigir justicia y de confiar que el destino y ese factor suerte, como en tantos otros casos, resuelva lo que no ha resuelto ni la justicia ni la investigación policial", como destaca Amills.

Los seres queridos de la joven madre se han concentrado estos días en Hellín para unir fuerzas. Destacan que la desaparición no fue voluntaria, al 100%, que hay indicios de violencia de género, a pesar de no haberse encontrado su cuerpo y que solo quieren hallar sus restos para que sus hijos puedan darle sepultura. Rosa Cañavate, hermana de la desaparecida, lamentó que durante años no han encontrado apenas apoyo en la ciudadanía y que se han encontrado muy solos. Siguen conviviendo con un duelo que lleva demasiado tiempo sin poder cerrarse.