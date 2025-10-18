El CD Honeyball, club de fútbol de Sandra Peña, ha rendido homenaje a la menor que se suicidó en Sevilla tras sufrir acoso escolar

La Junta de Andalucía lleva a la Fiscalía el caso de Sandra Peña

Compartir







SevillaEl suicidio de Sandra Peña, la menor de 14 años que se ha quitado la vida tras ser víctima de acoso escolar en Sevilla, ha dejado completamente conmocionada a la sociedad española. En la tarde de este sábado 18 de octubre, se ha celebrado un homenaje a Sandra Peña en la capital andaluza.

A Sandra Peña le encantaba el fútbol y, por eso, el club femenino en el que jugaba, el CD Honeyball, ha querido recordar a la joven con un emotivo minuto de silencio, como ha informado Clara Mateos.

PUEDE INTERESARTE La historia de Sandra Peña aviva la necesidad de generar una mayor conciencia entre los menores

Los homenajes a Sandra Peña

El equipo ha vuelto a jugar por primera vez tras su fallecimiento y la grada de ha llenado de conocidos, familiares y amigos de la menor fallecida que no se ha querido perder este homenaje del CD Honeyball.

PUEDE INTERESARTE Las familias de los compañeros de colegio de Sandra Peña denuncian la falta de protocolo

Este no ha sido el único gesto que ha tenido la sociedad sevillana con la familia de Sandra peña y es que el Real Betis Balompié, club del que la menor era aficionada, y el Sevilla Fútbol Club también ha querido honrar a esta víctima de bullying.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los aficionados del Sevilla FC, que jugaba este sábado un partido de liga contra el Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, han dedicado un emotivo homenaje a Sandra Peña. Durante el partido, los aficionados han desplegado una pancarta en la grada del Gol Norte en la que podía leerse el mensaje: "Tolerancia cero con el bullying. DEP Sandra".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Minutos antes del encuentro, desde las redes sociales del El Sevilla FC, también se han solidarizado con la familia de la joven andaluza: "El Sevilla FC se solidariza con todas las víctimas de odio, acoso y bullying y muestra su total apoyo a la familia de Sandra Peña en estos complicados momentos. Estamos con vosotros", escribían en su cuenta de X, antes Twitter.

Sandra, una joven deportista que jugaba en el CD Honeyball

La joven jugaba desde hace años como centrocampista y defensa en el club de fútbol femenino Honeyball y era una bética apasionada, al igual que el resto de su familia, con quien acudía habitualmente a los partidos en el Benito Villamarín. Desde el propio equipo sevillano han lamentado la trágica muerte de la menor: "Desde el Real Betis queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de Sandra Peña. Nos unimos al sentimiento de tristeza y apoyo hacia su familia, amigos y compañeras del CD Honeyball".

Más allá del deporte, a Sandra le gustaba la pintura y recientemente, según explicaba su tío, había expresado su interés por convertirse en militar. "Aunque aún era muy joven, le quedaba mucho", lamentaba su tío.

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.