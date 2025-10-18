El tío de Sandra Peña, la menor que se ha suicidado en Sevilla, la describe como una "niña buena, cariñosa, amable y deportista"

El análisis de Carlos Franganillo sobre el suicidio de Sandra Peña, de 14 años, acosada por sus compañeras

Compartir







SevillaLa familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón de Sevilla ha anunciado que tomará "todas las medidas legales necesarias" tras considerar que el colegio Irlandesas Loreto, en el que se encontraba escolarizada la menor, no actuó frente a las denuncias de acoso escolar presentadas previamente.

Según explicaba el tío de la menor, Isaac Villar, en declaraciones a medios, la madre había presentado dos avisos formales al centro, acompañados de informes psicológicos, sin que se recibiera "ninguna respuesta" ni se activaran protocolos adecuados para proteger a la alumna.

Sandra, una niña futbolera que quería ser militar

Sandra tenía 14 años y se encontraba en tercero de la ESO. Su tío la describe como una "niña buena, cariñosa, amable y deportista", como recoge El Mundo.

La joven jugaba desde hace años como centrocampista y defensa en el club de fútbol femenino Honeyball y era una bética apasionada, al igual que el resto de su familia, con quien acudía habitualmente a los partidos en el Benito Villamarín. Desde el propio equipo sevillano han lamentado la trágica muerte de la menor: "Desde el Real Betis queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de Sandra Peña. Nos unimos al sentimiento de tristeza y apoyo hacia su familia, amigos y compañeras del CD Honeyball".

Más allá del deporte, a Sandra le gustaba la pintura y recientemente, según explicaba su tío, había expresado su interés por convertirse en militar. "Aunque aún era muy joven, le quedaba mucho", lamentaba su tío.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Insultos y desprecios constantes

Los padres de Sandra han querido hacer pública su imagen para poner rostro a una tragedia que, lamentablemente, no es un hecho aislado y para intentar evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el testimonio de la familia, las primeras señales de acoso comenzaron el año pasado. Sandra era objeto de "insultos, burlas y desprecios constantes" por parte de un pequeño grupo de compañeras, según relata su propio tío, Isaac Villar, a las cámaras de 'Informativos Telecinco'. La familia acudió al colegio en varias ocasiones para pedir que se tomaran medidas, aunque sin resultado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Fuentes cercanas al centro reconocen que la dirección era consciente del conflicto, pero que no se activó el protocolo obligatorio, un mecanismo diseñado precisamente para estos casos, que incluye entrevistas, seguimiento psicológico y medidas de protección para la víctima.

Recursos contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrece un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.