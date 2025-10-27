El joven será juzgado por un jurado popular por los delitos de asesinato, profanación de cadáveres y robo con violencia a su madre

El cadáver fue encontrado el 12 de julio de 2022 en el interior de una arqueta de Málaga con signos de violencia

MálagaUn jurado popular juzga desde este lunes el asesinato de una mujer que apareció muerta en una arqueta en la localidad malagueña de Teatinos. Su hijo es el principal acusado, como informa Beatriz Simó.

El procesado, hijo adoptivo de la fallecida, se sentará en el banquillo de los acusados junto a dos mujeres procesadas por encubrimiento, según han confirmado a EFE fuentes judiciales, que han precisado que estas dos últimas solo están acusadas por los abogados que representan las acusaciones particulares.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en mayo de 2022. Según recoge el relato acusatorio, el hijo de la fallecida, que en el momento de los hechos tenía 22 años, el 25 de mayo de 2022 se puso de acuerdo con un menor de 16 para entrar por la fuerza en la vivienda de la víctima con intención de obtener un enriquecimiento y la esperaron hasta que llegó sobre las 15:00 horas.

El hijo presuntamente se puso un pasamontañas para evitar ser reconocido por su madre, siempre según la versión acusatoria, y cuando la mujer entró en el domicilio comenzó a gritar y a preguntarles qué hacían allí.

En un momento dado el menor la tiró al suelo en el salón y la agredieron con patadas y puñetazos en la cabeza, al tiempo que le pidieron el pin de su tarjeta de crédito y le preguntaron por su vehículo.

La mujer les dijo que tenía 900 euros en el bolso, que el coche estaba en el taller y no tenía joyas. Supuestamente el hijo le ató las manos y los pies y la amordazaron con un trapo y una cuerda.

La víctima pudo sacarse la cuerda de la boca pero ambos aprovechando que la cuerda estaba a la altura del cuello tiraron de la misma hasta matarla.

A continuación se apropiaron de los 900 euros que tenía en su bolso y acordaron meter el cuerpo en un congelador que había en su domicilio donde permaneció al menos dos días, para luego limpiar la casa.

Posteriormente y con la finalidad de profanar su cadáver, lo trasladaron a un trastero de la casa y la metieron en un baúl, hasta que, uno o dos días después y tras buscar un sitio donde deshacerse del cuerpo, lo trasladaron presuntamente en un carro de supermercado para tirarlo en una arqueta.