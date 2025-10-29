Rocío Amaro 29 OCT 2025 - 12:39h.

La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple ha celebrado su Encuentro Anual de Voluntariado y entregado los Premios ASEM 2025

Informativos Mediaset fue distinguido como el programa de televisión más comprometido con las causas sociales por su apoyo constante a la visibilidad de la Esclerosis Múltiple

SevillaLa Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM) ha celebrado, en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, su tradicional Encuentro Anual de Voluntariado y la Entrega de los Premios ASEM 2025, una cita marcada por la emoción, la gratitud y el reconocimiento a quienes dedican tiempo, recursos y compromiso a mejorar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

Durante el acto, en el que se dieron cita representantes de instituciones públicas, asociaciones, empresas, medios de comunicación y voluntariado social, ASEM volvió a subrayar el valor de la solidaridad colectiva y la importancia de la colaboración para sostener proyectos que necesitan de apoyo mediático, empatía y una clara implicación ciudadana.

Entre los galardonados de esta edición, destaca el reconocimiento al que han considerado el programa de televisión más comprometido con las causas sociales, concedido a los Informativos de Mediaset. "Si hay alguien que nos da cobertura en televisión, es Mediaset. Nos ofrece las mayores facilidades para contar nuestras necesidades, nuestros problemas y para dar visibilidad a la Esclerosis Múltiple. Una entidad como la nuestra no dispone de fondos para publicitar ni sensibilizar; sin la ayuda de los medios de comunicación, nunca nos hubieran conocido", reconocen desde ASEM.

El galardón fue recogido por Jesús Martínez, delegado de Informativos de Mediaset Andalucía, en representación de todos los equipos que hacen posible las coberturas y emisiones diarias. Un reconocimiento al esfuerzo continuado del grupo por visibilizar las enfermedades neurodegenerativas y poner rostro humano a quienes las sufren.

Personas e instituciones galardonadas

El encuentro ha servido también para rendir homenaje a otras personas e instituciones que, de diferentes maneras, han sostenido la labor de ASEM durante el último año. El Premio al Ayuntamiento más solidario con las causas sociales fue para el Ayuntamiento de Lora del Río, Sevilla, impulsor de un Centro de Rehabilitación y Atención Integral que ya atiende a más de mil personas al año con diferentes enfermedades neurodegenerativas.

La Confederación CODISA Impulsa Igualdad – Andalucía, integrada por FEDEMA, fue distinguida como la entidad social más comprometida por su trabajo incansable en favor de las personas con discapacidad, especialmente a través de la formación de asistentes personales.

El Premio a la Mejor Voluntaria recayó en Araceli Fernández Domínguez, por su fidelidad y disponibilidad permanente hacia la asociación. En la categoría masculina, el Mejor Voluntario fue Agustín García Gutiérrez, a quien han definido como "un amigo, un artista y un voluntario total", siempre dispuesto a colaborar, ya sea en eventos, en la radio online o en el diseño de los carteles solidarios.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la entrega del premio "Toda una vida de solidaridad" al doctor Guillermo Navarro Mascarell, neurólogo del Hospital Virgen Macarena y voluntario de la asociación desde sus orígenes. Su cercanía, humanidad y compromiso constante fueron subrayados en las palabras de quienes tanto le deben.

En el ámbito asociativo, las Damas de Loreto recibieron el reconocimiento a la Asociación más solidaria, por casi tres décadas de colaboración ininterrumpida con ASEM. Por su parte, Grupo Joly y Diario de Sevilla fueron galardonados como Prensa más solidaria, en agradecimiento a su implicación en la difusión de los proyectos y actividades de la entidad.

El deporte también tuvo su espacio en esta edición. La Fundación Sevilla FC fue distinguida como Entidad Deportiva más comprometida, por su apoyo a través de donaciones y visibilidad en sus propios canales. Entre las hermandades, el premio a la Hermandad más solidaria con las causas sociales recayó en la Hermandad de la Hiniesta, por su ayuda constante desde la Diputación de Caridad.

En la categoría empresarial, Sanofi Aventis S.A. fue reconocida como empresa más solidaria, no solo por su colaboración económica, sino también por la implicación personal de sus trabajadores, que participan como voluntarios en diferentes iniciativas.

La Esclerosis Múltiple, un desafío constante

Además, ASEM nombró Socia Honorífica a la Hermandad de Los Gitanos, destacando su histórica vinculación con la entidad y su ayuda constante a las personas afectadas por Esclerosis Múltiple y enfermedades similares.

La Esclerosis Múltiple sigue siendo un desafío diario para muchas familias que, gracias a personas, instituciones y asociaciones como las reconocidas en esta ocasión, consiguen allanar poco a poco el camino.