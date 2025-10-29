Un joven ha rescatado a un hombre que había quedado atrapado en su coche en medio del agua

Alerta por lluvias en Andalucía, en directo | Sevilla se inunda, Huelva arrasada por el temporal y Málaga espera la llegada de mangas marinas

SevillaSevilla se inunda ante la intensa borrasca que azota hoy la ciudad. Las fuertes precipitaciones dejan a su paso cientos de incidencias y algunos rescates que demuestran que la solidaridad ciudadana sí existe. Así se ha comprobado en la avecina Reyes Católicos, uno de los puntos más afectados.

Un joven ha rescatado a un hombre que había quedado atrapado en su coche en medio del agua. El vehículo se quedó atascado en medio de la carretera inundada, lo que había impedido que el conductor saliese por su propio pie.

En el video publicado en las redes sociales se aprecia cómo el joven no duda en cruzar la corriente de agua para ayudar al hombre atrapado. Ante la dificultad de caminar por la inundación, le coge en brazos y lo lleva a una zona más alta de la calle.

Los bomberos rescatan a los niños de un colegio en Dos Hermanas

La avenida Reyes Católicos, junto con Zaragoza y García de Vinuesa, figura entre las más afectadas por las fuertes lluvias. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso para atender los múltiples avisos que aparecen por las inundaciones.

Los bomberos también han rescatado a los niños de un colegio en Dos Hermanas. La calle está totalmente anegada y no era seguro que cruzaran los pequeños. Además de las personas atrapadas y las inundaciones de las calles, se ha registrado la caída del techo de una nave en Alcalá de Guadaíra.