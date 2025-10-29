Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Rescates

Se producen los primeros rescates en Sevilla ante la intensa borrasca que sacude a Andalucía

Se producen los primeros rescates en Sevilla ante la intensa borrasca que sacude a Andalucía
Los primeros rescates en Sevilla por las fuertes lluviasRRSS @Blanca97AR
Compartir

SevillaSevilla se inunda ante la intensa borrasca que azota hoy la ciudad. Las fuertes precipitaciones dejan a su paso cientos de incidencias y algunos rescates que demuestran que la solidaridad ciudadana sí existe. Así se ha comprobado en la avecina Reyes Católicos, uno de los puntos más afectados.

Un joven ha rescatado a un hombre que había quedado atrapado en su coche en medio del agua. El vehículo se quedó atascado en medio de la carretera inundada, lo que había impedido que el conductor saliese por su propio pie.

PUEDE INTERESARTE

En el video publicado en las redes sociales se aprecia cómo el joven no duda en cruzar la corriente de agua para ayudar al hombre atrapado. Ante la dificultad de caminar por la inundación, le coge en brazos y lo lleva a una zona más alta de la calle.

PUEDE INTERESARTE

Los bomberos rescatan a los niños de un colegio en Dos Hermanas

La avenida Reyes Católicos, junto con Zaragoza y García de Vinuesa, figura entre las más afectadas por las fuertes lluvias. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso para atender los múltiples avisos que aparecen por las inundaciones.

Los bomberos también han rescatado a los niños de un colegio en Dos Hermanas. La calle está totalmente anegada y no era seguro que cruzaran los pequeños. Además de las personas atrapadas y las inundaciones de las calles, se ha registrado la caída del techo de una nave en Alcalá de Guadaíra.

Temas