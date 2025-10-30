Redacción Andalucía Europa Press 30 OCT 2025 - 14:55h.

La víctima, que sigue hospitalizada aunque "fuera de peligro", recibió cuatro puñaladas en torso y espalda

Una mujer de 35 años, ingresada en estado grave tras ser apuñalada en Isla Cristina, Huelva

HuelvaYa ha sido detenido en Lepe este 30 de octubre el hombre acusado de presuntamente apuñalar a su pareja en la localidad cercana y también costera de Isla Cristina (Huelva). Así lo han confirmado desde la Guardia Civil.

El arresto del varón, del que no ha trascendido su edad, se ha producido a las 13 horas después de que se diese a la fuga este 29 de octubre tras los hechos. Ocurrieron a las 10:20 horas, según la alerta que recibió emergencias.

La mujer de 35 años resultó herida grave por arma blanca en una vivienda ubicada en la calle Nuestra Señora de los Ángeles. Hasta allí se movilizaron los servicios sanitarios y agentes tanto de Policía Local como de Benemérita.

De inmediato, comenzaron a buscar al agresor, pero ya había huido. En el marco del operativo para su localización cuanto antes, ha sido arrestado y pasará a disposición judicial en las próximas horas, una vez finalizadas las diligencias del suceso.

Cuatro puñaladas, pero ya "fuera de peligro"

En cuanto a la víctima del ataque, ingresó en el hospital "muy grave", ya que había recibido en total hasta cuatro puñaladas, según detalló el alcalde de Isla Cristina Jenaro Orta en declaraciones a Europa Press. Requirió una transfusión de sangre.

Presentaba "dos puñaladas por la espalda y otras dos por el torso, en una zona cercana al pecho", aseguró. Además, recordó que la mujer estaba dentro del Sistema VioGen, pero "por una pareja anterior, no por la actual, que es el que supuestamente le ha apuñalado".

A pesar de su complicada situación de salud, los médicos lograron que quedase "estable dentro de la gravedad" y ya este jueves, se encuentra "fuera de peligro". Así lo ha confirmado la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

Ha subrayado igualmente que, "tal como se tuvo conocimiento" de este caso, su Consejería activó el binomio compuesto "por profesionales de la psicología que atienden a familia y entorno de la victima, que ya ha atendido a su hija, menor de edad".