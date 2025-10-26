Iván Sevilla 26 OCT 2025 - 18:36h.

La familia del menor de Sagunto, Valencia, pide ayuda para comprar un exoesqueleto que cuesta "40.000 euros"

"Le dará mucha vida para caminar libremente", nos explica María José en referencia a su hijo que "ni anda solo ni habla"

ValenciaLa vida de Pablito 'El Guerrero', como lo han apodado sus padres, comenzó a complicarse mucho nada más salir del vientre de su mamá. Sufría una grave emergencia médica que pudieron solventar, pero con secuelas: parálisis cerebral y epilepsia. Ahora, piden ayuda porque necesita un exoesqueleto.

Al igual que José, que padece el mismo trastorno neurológico que este niño de tres años, su familia está recaudando dinero para poder comprar un dispositivo mecánico que "cuesta 40.000 euros". Además, las terapias son muy caras, como en el caso de Nico.

En Informativos Telecinco hemos hablado con María José, madre del menor. "Nació por cesárea porque tenía taquicardias. Inmediatamente, los médicos se lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos porque estaba temblando mucho. Entonces le hicieron pruebas y salieron que tenía una meningitis bacteriana", nos recuerda.

"Ni anda ni habla ni puede sentarse solo, además de tener baja visión", nos describe acerca de los problemas que actualmente sufre su pequeño, consecuencia de aquella inflamación de las meninges. Potencialmente mortal, Pablito logró salir adelante y vivir.

Sin embargo, la situación que llevan afrontando desde 2022 no es nada fácil. "Esto es muy duro, pero bueno, al final hay que sonreír y seguir adelante. Por él hay que llevarlo lo mejor que se pueda", nos admite la mujer.

Residentes en el municipio de Sagunto (Valencia), aparte de ir organizando eventos benéficos allí también para conseguir dinero y obtener visibilidad de su caso, el año pasado abrieron una recogida de fondos en GoFundMe.

El exoesqueleto "le va dar mucha vida"

La familia no puede asumir los altos costes de terapias para que Pablito progrese y mejore sus habilidades. Con la Seguridad Social únicamente tenían "una hora a la semana" y sus padres vieron que esas sesiones eran insuficientes: "No avanzaba".

Así que decidieron buscarse por su propia cuenta y pago otras más que pudieran contribuir a su positiva evolución: "Logopeda, terapia ocupacional y fisio". María José asegura que "cada pequeño grano de arena es una gran montaña en la recuperación".

A las actuaciones culturales, galas y mercadillos solidarios que les han servido para recibir donativos, se suma una campaña en la plataforma que apenas va por el 7 % del objetivo total. "Estamos bastante lejos aún, pero no nos rendimos", exclama la madre.

Pablito 'El Guerrero' ha ido a mejor poco a poco, pero la adquisición del exoesqueleto humano es clave en el proceso. Ya probó el Atlas de MarsiBionics, la versión clínica del modelo Explorer, que la familia quiere comprar a la mencionada compañía con sede en Madrid.

"Le va a dar mucha vida a él, sobre todo, e igualmente a nosotros. Le permitirá caminar libremente en casa, salir a la calle, ir al colegio...", nos justifica la mamá del niño. Un amigo les creó una página web. Tienen cuentas en redes sociales para dar a conocer la historia del pequeño.

Distintas formas de donar dinero

De hecho, en las publicaciones que llevan compartiendo se puede observar los pasos que va dando el menor. "Un auténtico guerrero", repiten en la descripción del perfil. Toda difusión de la causa es bienvenida.

En una mezcla de esperanza, fuerza y amor por su hijo, esta familia valenciana agradece cada gesto y movimiento porque es una victoria que compensa todo el esfuerzo que hacen día a día por Pablito. Existen diferentes formas de donar dinero.

Además de aportar en GoFundMe, se puede colaborar a través de Teaming, un espacio en el que los 'teamers' apuntados al grupo pagan un euro al mes. También es posible hacer un Bizum al número 09955 o una transferencia bancaria al IBAN ES05 3159 0055 7230 2188 0228.