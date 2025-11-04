Rocío Amaro 04 NOV 2025 - 19:00h.

Santos Bernal Uceda se jubila tras 45 años de servicio en la Policía Nacional y sus compañeros le rinden un emotivo homenaje

Ya jubilado, Bernal viaja a Madrid y a Pamplona para ver a su madre y nietos, confesando que aún no sabe ni freír un huevo

CádizAhora mismo, Santos Bernal Uceda se encuentra en la carretera. Va camino a Madrid para visitar a su madre, de 93 años. Desde allí tiene pensado continuar hasta Pamplona, donde le esperan sus nietos, Ávaro, Martín y Pablo. Es su primer viaje como jubilado tras 45 años y 20 días en el cuerpo de la Policía Nacional.

Fue el pasado 29 de octubre cuando el hasta entonces Jefe Provincial de la Comisaría de Cádiz pisaba por última vez la que había sido su casa en los últimos años. Justo el día en el que el calendario indicaba que habían llegado los 65 y que tocaba tomarse un descanso. "Me di cuenta enseguida de que me vida iba a cambiar por completo y caí en que no sé hacerme ni un huevo frito"", asegura con una mezcla de ilusión y nostalgia. El caso es que reconoce que no sabe cocinar porque no tuvo tiempo de aprender: "en este trabajo nunca comes en casa y muchas veces te alimentas de latas de conserva", aclara.

Aquel último día estuvo marcado por la emoción, aunque también por la tristeza ya que al tiempo que celebraban la despedida del jefe, otro compañero decía adiós para siempre. "Nos dejó Paquito, con solo 45 años, por culpa de una leucemia, a la que batalló siempre sonriendo", recuerda.

Entrega de la bandera como símbolo de gratitud

Su despedida en la Comisaría Provincial de Cádiz fue un acto cargado de afecto y reconocimiento. Se puede ver en el vídeo que ha compartido la propia Comisaría para dar muestra de cómo los compañeros le rendían homenaje. Un pasillo de uniformes le recibía mientras recorría la terraza del edificio, justo a los pies del lugar en el que ondeaba la bandera de España que arriaron para entregársela como muestra de agradecimiento a los años de servicio.

Tras ese gesto, todos se fundieron en un fuerte y caluroso aplauso, un momento que Bernal describe como inolvidable: "creo que yo no era merecedor de ese detalle, hay otros muchos policías que se merecen tener la bandera mucho más que yo, pero la llevaré, como siempre, con orgullo”, asegura.

Una larga trayectoria profesional marcada por el terrorismo

Bernal ha desarrollado una trayectoria profesional extensa y variada. Destacable su paso por Pamplona, donde permaneció 26 años y llegó a liderar la brigada antiterrorista entre 1999 y 2006. "Fueron los mejores años de mi vida profesional gracias al compañerismo, el trabajo y la unión de todos los que lo hicimos posible", señala, a pesar de confesar que aún se cuestiona si se pudo hacer algo más para salvar a aquellos que perdieron la vida por culpa del terrorismo.

Pasó también por Madrid y Caracas, donde ejerció sus funciones la Embajada de España. Todo hasta llegar a Cádiz, donde ha ejercido como Jefe Provincial durante poco menos de cuatro años. Allí ha coordinado importantes operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado y ha liderado el Plan Especial del Campo de Gibraltar. A pesar de ser un periodo relativamente breve, reconoce que fue intenso y gratificante. "Son unos años que me han dado muchas satisfacciones porque los resultados han sido muy positivos", explica.

El calor de sus compañeros

El acto de despedida muestra la cercanía y el respeto que Bernal ha cultivado entre sus compañeros. Además de la bandera, los gestos, las miradas y el aplauso conjunto transmitieron un reconocimiento colectivo a décadas de dedicación y de servicio ejemplar. Para el comisario ya jubilado, ha sido más que nada una puesta en valor del compañerismo y del trabajo conjunto en situaciones de máxima exigencia: "siempre he tenido la suerte de trabajar con los mejores policías de España, así es más fácil ser un buen jefe", señala.

Ahora comienza un nuevo capítulo de su vida marcado por la familia y el tiempo libre. Su primer viaje, sus planes de ocio y la posibilidad de aprender a hacer cosas tan cotidianas como cocinar suponen la enorme transición de una vida dedicada a la Policía, a otra centrada en disfrutar de los pequeños placeres. "Ahora quiero cuidarme, comer bien, leer y ver a mis nietos jugar al fútbol", comenta antes de asegurar que también tiene pensado dedicar tiempo a disfrutar de su equipo, el Real Madrid, al que no ha podido seguir todos estos años como le habría gustado.