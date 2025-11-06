Tras el "buen tono" de la conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, este lanza sus líneas rojas

Entidades sociales convocan este domingo una concentración en Valencia para pedir que Mazón vaya a prisión por su gestión de la DANA

La jueza de la DANA estrecha el cerco en torno a Carlos Mazón. Cita a declarar como testigos a todo su equipo, incluido uno de los presidenciables, el popular Juan Francisco Pérez Llorca. Tampoco se libra de la citación judicial el dueño de El Ventorro. Mientras PP y Vox siguen negociado la sucesión al frente de la Generalitat Valenciana.

Al PP le interesa resolver la sucesión de Carlos Mazón cuanto antes. Pero Vox no parece tener prisa y exige medidas contra la inmigración y tumbar el pacto verde europeo.

“Aquel con el que lleguemos a un acuerdo tendrá que asumir esa parte de nuestras posiciones políticas”, ha afirmado Santiago Abascal que además ha dicho que no teme un adelanto electoral.

“No tememos que el PP tome la decisión de ir a elecciones en Valencia”, ha sentenciado.

Esa posibilidad, la del adelanto electoral, no se la plantea el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que “es el momento de mantener la seriedad, el rigor y la estabilidad en el Gobierno valenciano. Lo demás sería una irresponsabilidad”.

Estas declaraciones tan diferenciadas de uno y otro líder político llegan dos días después de que ambos coincidieran, tras hablar por teléfono, en “dar estabilidad” a la región tras la dimisión de Mazón.

Según fuentes de Génova citadas por Europa Press, aquella conversación discurrió “en buen tono”, pero sin poner “nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura".

No obstante, el nombre que más ha sonado hasta ahora es el de Juan Francisco Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts y secretario general del PPCV.

El escenario judicial sobre la DANA

Sin embargo, la situación para Pérez Llorca podía complicarse tras ser citado como testigo por la jueza de la DANA.

La magistrada de Catarroja ha acordado recibir declaración como testigos del núcleo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el área de Presidencia. Entre ellos, Pérez Llorca; el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González y la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, así como el asesor Josep Lanuza.

La magistrada enmarca estas declaraciones en el hecho de que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, "resulta pertinente" el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación" que se siguió en esa reunión.

También considera que son pertinentes las destinadas "a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran" y las destinadas "a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeran los terribles daños personales investigados".

Y recuerda que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia, en el que acordó la citación como testigo de Vilaplana, señalaba que el 'president' ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, con funciones atribuidas por la ley tanto directivas como de coordinación, de forma que puede impartir "instrucciones" a los miembros del Consell.

También ha sido citado el dueño del restaurante El Ventorro, donde comió Mazón el día de la tragedia con la periodista Maribel Vilaplana, que ya declaró la semana pasada.

La periodista manifestó que el propietario del local era la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban. De hecho, según dijo en sede judicial, le llevó al president unos documentos que firmó.