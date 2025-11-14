Ana Verdejo 14 NOV 2025 - 21:33h.

En Huelva, las emergencias este viernes se han producido por el efecto del viento, sobre todo en la capital por la caída de cascotes

La borrasca Claudia pone en alerta naranja a Huelva: árboles arrancados, lluvias intensas y fuertes rachas de viento

Solo faltaba el granizo para complicar este viernes de lluvia y viento por la borrasca Claudia. Ha caído en Huelva y en Sevilla. Mientras que en Sierra Nevada ha llegado la primera nevada de la temporada. A vista de dron, preocupa el caudal con el que baja el río Tormes a su paso por la provincia de Ávila y Salamanca, donde mañana sábado sube la alerta a naranja.

El Tormes bajaba con fuerza tras acumular 1.400 metros cúbicos por segundo y desbordarse en la provincia de Ávila. Se mantiene el nivel dos de riesgo para los ríos, y los avisos amarillos por lluvias pasarán a naranja en las próximas horas en parte de Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. Podrían registrarse hasta 200 litros por metro cuadrado.

"¡Es granizo!", se escuchaba gritar a los vecinos este viernes en Huelva. Allí, las fuertes lluvias han arrasado parte de los tejados de un instituto dejando importantes daños.

Más de medio millar de incidencias en Andalucía

Más de 20 litros por metro cuadrado han caído en Sevilla donde también se observa la huella de la borrasca. En vilo también la provincia de Ávila tras el desbordamiento del río Tormes.

En Andalucía, el servicio Emergencias 112 de Andalucía ha coordinado ya más de medio millar de incidencias ocasionadas por el azote de la borrasca Claudia desde que iniciara su paso por Andalucía la jornada de ayer jueves.

Este viernes, el temporal ha originado más de 350 nuevos avisos por anegaciones de calles, bajos de vivienda y locales comerciales, balsas de agua en carreteras secundarias y, sobre todo, caída de ramas, árboles y mobiliario urbano debido a las fuertes rachas de viento.

De cara al fin de semana, la borrasca Claudia dejará intensas lluvias especialmente en el oeste de Andalucía, además de fuertes rachas de viento, que podrán ser huracanadas en el norte peninsular. Las temperaturas van a comenzar a bajar y el domingo se va a debilitar la inestabilidad. En algunos puntos, existe la posibilidad de que se produzcan tornados aislados.