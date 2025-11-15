Alberto Rosa 15 NOV 2025 - 05:00h.

Las lluvias se mantienen este sábado en España con temperaturas acordes a la época del año

Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ponen en vilo a Huelva y Ávila: granizo y riesgo de desbordamientos

Andalucía vuelve a estar bajo la influencia de intensas lluvias, con avisos de nivel naranja activados hoy sábado, 15 de noviembre, por la Aemet en Andévalo y Condado, y Litoral (Huelva), la campiña sevillana y la campiña y litoral de Cádiz, a partir de las 12,00, 14,00 y 16,00 horas, respectivamente, hasta las 20,00, 22,00 y media noche. El resto de provincias también estarán afectadas por avisos amarillos por lluvia, tormenta, viento o fenómenos costeros, salvo en Almería y Jaén que permanecen sin niveles de riesgo. El meteorólogo Gabriel G. Varcárcel, da los detalles de la previsión para hoy.

"Un nuevo frente asociado a a la borrasca Claudia va a repartir precipitaciones abundantes, generalizadas e intensas en muchos casos, como también el viento, seguirá soplando con esas fuertes rachas, especialmente en zonas de montaña y en el oeste peninsular", explica.

Todo ello con temperaturas acordes a la época del año, plenamente otoñales, moviéndose entre los 13 y los 16 grados en muchas zonas del interior. Tal y explica Valcárcel, las lluvias más fuertes se darán en el oeste y también en el centro peninsular, aunque acabarán llegando a casi todas las comunidades.

Hacia el sureste permanece algo de calima. El tiempo también está algo más tranquilo en el Cantábrico. "Al final del día podría acabar llegando alguna gota al Cantábrico más oriental y en Canarias se van olvidando ya de ese episodio de lluvias, como mucho, algunas gotas en las islas más montañosas", explica el meteorólogo.

Nevará en los principales entornos de montaña por encima de los 2.000/2.200 metros y habrá bancos de niebla en zonas de montaña y en el Alborán, con brumas frontales en amplias zonas de la península por la tarde.

Las temperaturas máximas irán en aumento en el Alborán, las sierras del sureste peninsular e interior norte de Cataluña, mientras que las mínimas irán en descenso en el Cantábrico, en la fachada oriental y el tercio nordeste peninsular. La Aemet avisa también de pocos cambios térmicos en el resto y se prevén heladas débiles en cumbres del Pirineo.

El viento soplará de componentes sur y oeste en las islas Canarias; del sureste en el Ebro; de poniente en el Estrecho y el Alborán, y del sur y suroeste en el resto, y en general serán flojos en Canarias y en el interior nordeste peninsular, con rachas muy fuertes en los litorales atlánticos y en entornos de montaña.