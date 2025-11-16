Redacción Andalucía Agencia EFE 16 NOV 2025 - 11:03h.

'Seritra', el proyecto nacido en Málaga que quiere resolver los "problemas" de incompatibilidad sanguínea

"Es viable y ya se podrían plantear pruebas en el laboratorio", asegura el biólogo Alessandro Maglia acerca de la idea

MálagaInnovadora y llamativa idea la que han tenido unos estudiantes de la Universidad de Málaga, que han sido premiados por haber diseñado un filtrador para "transformar cualquier tipo de sangre en universal". Así lo ha asegurado a EFE Alessandro Maglia.

Ya biólogo y ahora estudiante de posgrado, ha argumentado que el objetivo del proyecto era resolver "el problema de la sangre, un recurso muy valioso". Para obtenerlo actualmente se recurre a la donación, pero cuando las reservas bajan, hay que hacer llamamientos urgentes.

Sobre todo, para que acudan a donar personas de grupos sanguíneos específicos. Sin embargo, con el invento que ha sido reconocido en el último 'Flash Session Hackathon’ de la UMA, ese requisito concreto no sería importante.

El filtrador sería una alternativa a la única solución existente en la actualidad de tener que contar con donantes de todos los grupos étnicos y sanguíneos para atender a los pacientes. Ya que evitaría los problemas de incompatibilidad.

Además, manteniendo "la naturaleza de la sangre", sin la necesidad de recurrir a la artificial, creada en Japón por unos investigadores. Para Maglia, "no es lo mismo meterle al cuerpo algo sintético y desconocido que meterle algo natural".

Por eso, utilizar 'Seritra' (como han llamado al proyecto) serviría para volver compatible todo tipo de sangre. El equipo que lidera el estudiante del Máster de Biotecnología Avanzada lo completan otros dos biólogos, un informático y una estudiante de periodismo.

En fase de "validación técnica", aunque "es viable"

Simplemente pensaron en formas de suplir la carencia del recurso en el sistema sanitario y de aumentar las reservas para que "todo el mundo" las pueda usar. En este momento, 'Seritra' se encuentra en una fase de “validación técnica”, ha apuntado Maglia.

Ello se debe a la naturaleza de este tipo de proyectos, en los que se trabaja con sangre real, y a su coste económico, “ya que hacer cosas en el laboratorio no es del todo barato”, ha explicado. El objetivo es poder desarrollar una idea que "es viable".

"Ya se podrían plantear las pruebas en el laboratorio”, ha avanzado acerca de un proyecto "listo" para que empiecen a investigar sobre ello. Hay que buscar inversores, públicos o privados, ha aclarado la futura periodista Irene Mendoza, que se encarga de la imagen y la promoción.

La sangre dorada y la Bombay, las menos frecuentes

En la actualidad, se conocen hasta ocho combinaciones distintas de tipos de sangre, pero los más comunes en España son el A positivo y el O positivo, ya que entre los dos suponen aproximadamente el 72 % de la población española (el 36 % cada uno de ellos), según Cruz Roja.

Aún así, hay algún tipo de sangre aún menos usual, entre ellas la conocida como sangre dorada, con un Rh nulo, y la sangre Bombay, que es parecida a la O, pero que carece del antígeno H. Estos son dos ejemplos de grupos sanguíneos de los considerados “raros”.

Es decir, cuya incidencia entre la población es muy poco frecuente, ha explicado el precursor de 'Seritra'. Los individuos que tienen la dorada y que se conocen no superan el medio centenar, mientras que en la Bombay, la mayor prevalencia se da en la India, donde una de cada 10.000 personas la tiene.

En Europa la presencia de personas con este grupo sanguíneo pasa a ser de uno entre un millón. Eso sí, son donantes universales, por lo tanto, su sangre puede servir para cualquier otro ser humano, ya sea A, B o AB. Aunque ellos solo pueden recibir transfusiones de su mismo tipo, explica Maglia.

Esta incompatibilidad supone un peligro añadido para ellas ante la necesidad de una transfusión, ya que si alguien con alguno de estos grupos sanguíneos poco común recibe sangre de otro grupo, su cuerpo la detectaría como un agente extraño y reaccionaría de forma grave.