El socavón provocaba la caída de un vehículo en el que circulaban cuatro personas, que fueron atendidos por los profesionales sanitarios

La borrasca Claudia se debilita este domingo, aunque mantiene una gran inestabilidad en Galicia, Andalucía y Baleares

SevillaUn socavón de grandes dimensiones en la A-433, a la altura de El Castillo de las Guardas, provocaba este sábado la caída de un vehículo en el que circulaban cuatro personas, que fueron atendidos por los profesionales sanitarios.

Según informaban fuentes del Servicio de Emergencias 112, el incidente se registró sobre las 17,10 horas, cuando un aviso alertó de que se había abierto una grieta en la carretera durante el episodio de lluvias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la vía.

Desciende a fase de preemergencia el Plan de Riesgo de Inundaciones en Andalucía tras el paso de la borrasca 'Claudia'

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha descendido este domingo a fase de preemergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía tras el paso de las fuertes precipitaciones provocadas por la borrasca 'Claudia' durante la jornada de este sábado en varios puntos de la región como Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde estaban activados los avisos naranjas por lluvias.

Según ha confirmado Sanz en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el Plan de Emergencia activado por los avisos de lluvias y tormentas ha sido reducido esta mañana tras haber sido elevado a fase de emergencia, situación operativa 1 sobre las 17,42 horas del pasado sábado, ante las numerosas incidencias registradas, especialmente en la provincia de Huelva.

Asimismo, el consejero ha indicado que no se hay constancia de incidencias reseñables desde las 06,00 horas de la mañana, además de que no habrá avisos adversos durante la jornada de este domingo. Aun así, para este próximo lunes, 17 de noviembre, estará presente el aviso de nivel amarillo por lluvias en Cádiz debido al paso de la borrasca 'Claudia'.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, Andalucía ha superado este sábado, 15 de noviembre, las 900 incidencias, 914 concretamente, derivadas de la borrasca 'Claudia' y desde el inicio este jueves de la misma. Entre las incidencias más destacadas durante la jornada se encuentra la anegación de la estación de autobuses de Huelva capital, que ha tenido que desalojarse y permanece cerrada hasta el momento. También es reseñable una incidencia en el barranco de Santa María en Nerva, donde una fuerte tromba de agua ha generado fuertes escorrentías hacia la población, que ha visto correr el agua por sus calles hasta que el cauce ha conseguido encauzar las precipitaciones.

La mayoría de afectaciones derivadas de las lluvias se han localizado en Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155). Así, Huelva ha protagonizado el mayor número de incidencias, especialmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros. La mayoría de las llamadas alertaban de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

En Sevilla se han gestionado incidencias por anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como por balsas de agua en carreteras secundarias. También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. Estos incidentes han tenido lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros.