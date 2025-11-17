Las menores han declarado por separado y durante cuatro horas

Las tres investigadas por acoso escolar a Sandra Peña, ante la Fiscalía de Menores: se busca aclarar su implicación en los hechos

Las tres menores investigadas por un presunto caso de bullying en el asunto relacionado con Sandra Peña, la joven sevillana que el pasado octubre se suicidaba tras presuntamente haber sufrido acoso escolar, han comparecido por separado durante cuatro horas, desde las 9,30 hasta las 13,30 horas de este lunes, 17 de noviembre, ante la Fiscalía de Menores de Sevilla. Informa el vídeo Rocío Martínez.

La cita llega tras la comparecencia el pasado miércoles, 12 de noviembre, de los padres de Sandra ante la Fiscalía en calidad de testigos perjudicados, un encuentro que se prolongó también durante cuatro horas en el que pidieron una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio en el que estudiaba --Irladensas de Loreto--.

Ese mismo miércoles también estaban citados el director del colegio, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra Peña. Todos ellos, al igual que los padres de la menor, rehusaron entonces hacer declaraciones a los medios, ni a la entrada ni a la salida de las dependencias judiciales de la avenida de la Buhaira.

"No puede haber otra sanción que no sea la más alta"

En opinión de la familia, "no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita".

La investigación del caso sigue abierta tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que, supuestamente, sufrió la joven sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios.

Al respecto, el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.